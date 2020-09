Tredje strake tittel til Lindland

Lyngdølen Roar Lindland sikret seg ProAm-tittelen i Porsche Supercup for tredje år på rad.

Roar Lindland kunne juble for nok en triumf i helga, denne gang i italienske Monza. Han har vunnet fem av åtte Porsche Supercup-løp i årets sesong. Foto: Porsche

Team Roar Lindland

På grunn av covid-19 kom ikke sesongen til Lindland i gang før i juli, og nå i løpet av noen få uker har Porsche Supercup fått gjennomført åtte løp, som alle har gått som forløp til Formel 1. Sesongen har med andre ord vært hektisk, og den som har taklet det aller best av ProAm-førerne altså Lindland, som sikret seg sin tredje strake tittel.

– Jeg er utrolig godt fornøyd med denne tittelen. Det har vært en tøff sesong, men jeg har kjørt med innsiden av hodet og hele tiden forsøkt å være taktisk for å sikre tittelen i ProAm. Det klarte jeg allerede etter det sjuende løpet på Spa i Belgia, og dermed kunne jeg kjøre med lavere skuldre nå under finalen på Monza i helgen, forteller Lindland.

Vant fem av åtte løp

Han har vunnet ProAm-kategorien i fem av de åtte løpene, og avsluttet også sesongen med en seier i italienske Monza. Til slutt vant han mesterskapet foran Clement Mateu og Philip Sager.

Foto: Porsche

– Det ble et kaotisk løp, men jeg klarte å holde meg unna det meste og tok en ny seier. Nå vil jeg benytte anledningen til å takke alle samarbeidspartnere som skal ha en stor del av æren for at denne sesongen har gått så bra som den har gjort. Jeg er også ydmyk og takknemlig etter en sesong dette. Mye i verden har stoppet opp i 2020, men vi var fast bestemt på å gjennomføre en sesong, og all ære til arrangørene som har fått til dette med svært gode smittevernregler, sier Lindland.

Fristet til ny sesong

Han er nå historisk som ProAm-vinner i 2018, 2019 og 2020. Spørsmålet nå er om han går for en fjerde strake tittel neste sesong?

– Jeg må innrømme at jeg er fristet til det. Det kommer en ny bil i Porsche Supercup neste år, som jeg gjerne skulle ha kjørt. Jeg får bruke de neste ukene på å bestemme meg for hva jeg skal gjøre, avslutter den nykårede mesteren.