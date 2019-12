Mathisen-brødrene vant EM-gull

Tvillingene Tomas og Mads Mathisen fra Risør seilte seg til topps i U23-EM i 49er i Vilamoura i Portugal.

Tomas og Mads Mathisen er nå Europas beste 49er-seilere under 23 år. Foto: Morten Jensen

Morten Jensen Norges Seilforbund

Det lå an til å kunne bli en superspennende finale i 49er-EM for juniorer torsdag. Tre lag hadde samme poengsum. Værgudene ville det imidlertid annerledes. Kraftig vind og høy sjø gjorde sitt til at dagens seilaser ble avlyst, noe som dermed betød at Tomas og Mads Mathisen beholdt den knappe ledelsen de hadde fra onsdag og vant EM-gull.

– Det har vært tøffe dager her nede. Mesterskapet skulle ha vært over fire dager, men vi fikk bare seilt i to dager. Det har blåst mye fra sør og vært veldig høy sjø. Bølger og vind har stått rett inn fra havet, så det har faktisk vært vanskelig å komme ut og inn til banen, forteller treneren Måns Hallström.

Han er imidlertid veldig godt fornøyd med hvordan de to Risør-seilerne taklet utfordringene.

– På de dagene vi har fått seilt, hadde de fullt fokus på å jobbe i bølgene. Mads er jo en maskin i trapesen. I tillegg var det om å gjøre å jage trykkene i vinden, og der har Tomas vært veldig flink til å ta de rette beslutningene.

Rent teknisk mener treneren at de 22 år gamle tvillingbrødrene var de aller beste i EM-feltet.

– Det de trenger er trening og erfaring i regattaer, og i så måte var dette mesterskapet perfekt for dem.

I mai i år vant tvillingene bronsemedalje i U23-klassen under EM i 49er-klassen i Weymouth i Sør-England. Foto: Privat

Måns Hellström er også godt fornøyd med hvordan de gjennomførte mesterskapet. Han fremhever at de har vært flinke til å nullstille seg mellom seilasene, og han mener at det sier mye om innstillingen deres at de klarte å sove i ti minutter før de dro ut på banen i går.

– Det har vært veldig slitsomt å seile her under disse forholdene, så det å lade opp har vært viktig, sier han.

Tomas og Mads Mathisen vant med knappest mulig margin. Alle de tre lagene på seierspallen endte på samme poengsum, men de norske seilerne knep seg foran fordi de vant den tredje seilasen. Ingen av de to andre vant noen enkeltseilaser. Sølvet gikk til britene Nick Robins og Sam Batten, mens Mikolaj Stanbul og Jakub Sztorch fra Polen tok bronse.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 11:13 Oppdatert: 20. desember 2019 11:49

