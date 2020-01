Emily (14) er den yngste i junior-NM

Emily Plozicki fra Arendal Skøiteklub er yngst av samtlige deltakere i junior-NM i sprint.

Emily Plozicki trener mye på rulleskøyter når hun ikke er på isen på Myra i Arendal. Kommende helg konkurrerer hun på 500 og 1000 meter i junior-NM på skøyter. Foto: Privat

Øystein Grødum Arendal Skøiteklub

DØLEMO/ARENDAL: - Målet mitt er vinne OL en gang, og da synes jeg det er veldig stort å allerede få delta i et norgesmesterskap, sier Emily.

Junior-NM i sprint skal arrangeres i Stavanger 11.-12. januar og Emily stiller der som den eneste utøveren fra Sørlandet. Den unge skøyteløperen har som mål å forbedre sine personlige rekorder og klare en topp ti-plassering sammenlagt. I fjor ble hun nummer tre på 500 meter i landsmesterskapet og året før det ble hun nummer tre på fellesstarten i landsmesterskapet. Hun bor i Dølemo, og drar til Myra i Arendal for å trene på isen der om vinteren. Resten av året trener hun mye på rulleskøyter.

– Jeg håper jeg kan fortsette å trene på Myra og at den banen kan få penger til vedlikehold, slik at den ikke må forbli stengt etter denne sesongen. Det er bedre at kommunen bruker penger på å ruste opp Myra enn å lage en kunstisbane i Arendal sentrum, som vil være for liten til at vi utøvere kan trene ordentlig der, sier Emily.

Emily, Stella Nilsen og Martin G. Røysland fra et stevne i Stavanger. Foto: Privat

Hun roser det gode miljøet i Arendal Skøiteklubb og fremhever sine treningskamerater Martin G. Røysland og Stella Nilsen. Denne trioen trenes av Kristine Ramskjær og Merete Ramskjær. Emilys personlige rekorder er foreløpig 45,95 sekunder på 500 meter; 1,36 minutter på 1000 meter; 2,30 minutter på 1500 meter og 5,32 minutter på 3000 meter. I junior-NM skal hun konkurrere både på 500 meter og 1000 meter begge dagene, og forhåpentligvis klarer hun en topp ti-plassering sammenlagt.

På isen på Myra. Foto: Privat

Emily i aksjon i Stavanger. Foto: Privat

På isen på Myra. Foto: Privat

