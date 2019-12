Søgnes A-lagstrener Thor Jostein Dyrnes er glad for å få med seg Fredrik Haldorsen på laget. Foto: Gunnar Engebu

Fra Fløy til Søgne

Etter mange sesonger i Fløy er Fredrik Haldorsen (25) klar for Søgne FK.

Gunnar Engebu

Vi i Søgne FK er veldig glad for at Fredrik valgte oss. Han er en meget bra forsvarsspiller som vi forventer oss mye av. Han har spilt for Fløy hele livet, derav én sesong var på A-laget og nå de siste seks-sju sesongene på Fløy 2 på seniornivå. Han har rundt 150 kamper for Fløy 2 og én kamp fra start for A-laget.

– I Søgne kan jeg bidra med godt humør utenfor banen, og med fart og rutine på banen. Mine personlige ambisjoner er å gjøre mitt aller beste for å kunne hjelpe Søgne med sine ambisjoner, som er opprykk til 3. divisjon. Det blir selvsagt tøft, da flere lag satser meget hardt, men jeg er sikker på at troppen vår er mer enn god nok til å kjempe helt oppe i toppen denne sesongen, sier Fredrik.

