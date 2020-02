Sørlendinger startet for Norge

Ina Andresen fra Randesund og Idun Benestvedt Kydland fra Gimletroll spilte mesteparten av søndagens J16-landskamp mot Costa Rica, som Norge vant 5–1.

Det norske laget som startet kampen mot Costa Rica søndag kveld. Helt til høyre bak står Ina Andresen fra Randesund og som nummer to til høyre foran sitter Idun Benestvedt Kydland fra Gimletroll. Foto: Elin Hjemdal

LA MANGA, SPANIA: Norge startet i en 4-5-1-formasjon, der begge sørlandsjentene var med. De klarte seg fint og ble byttet ut etter 73 minutters spill.

Duoen fikk sin landslagdebut som innbyttere mot Sloviakia sist fredag, i en kamp Norge vant 2–0. Norge kunne scoret enda flere mål i den kampen. Søndag var effektiviteten mye bedre da Costa Rica ble knust 5–1 i Norges andre kamp i firenasjonersturneringen på La Manga.

– Vi er absolutt fornøyd. Etter kampen i forgårs pratet vi om hvordan vi skulle utnytte sjansene bedre og skape enda mer. Vi tok riktige steg i denne kampen, sier landslagstrener Elise Brotangen fra Kristiansand.

Fakta Kampfakta Costa Rica-Norge 1–5 (0–1) La Manga, Spania Mål Norge: Selvmål (26 og 53), Hammer Røn (61), Nybø Brekken (68) og Isaksen Opkvitne (87) Mål Costa Rica: Mesen (57)

– I dag skaper vi en eller to sjanser mindre enn det vi gjorde mot Slovakia, men scorer fem mål. Vi er veldig fornøyde med det. Det er viktig å ha litt bedre uttelling, sier Brotangen.

Sterk motstander

Det costaricanske laget er et år eldre enn de tre andre nasjonene som deltar i firenasjonersturneringen på La Manga. Fredag spilte Costa Rica 0–0 mot Italia, som er Norges motstander onsdag.

– Kampen var litt som forventet. Costa Rica var ganske direkte og intensive i presset sitt. Før kampen startet pratet vi om å få kontroll på kampen. Vi ønsket ikke å bli med på å spille kampen det virket som de ønsket, sier Brotangen.

– Det tok litt tid før vi kom inn i det, men deler av første omgang er bra. I pausen gjør vi noen justeringer og får mer kontroll i andre omgang. Vi dominerer etter pause. I dag møter vi et sterkere lag enn det vi møtte i Slovakia, fortsetter hun.

God øving

Firenasjonersturneringen på La Manga gir viktig kamptrening og nyttige erfaringer til spillerne på landslaget. Samlingen er årets første for det nye J16-landslaget.

– Det er alltid fint å vinne kamper. Vi har snakket med jentene om at turneringen kan sammenlignes med en kvalik. Dette er kjempegod øving på å score mål og vinne kamper, sier Brotangen.

Alle spillerne som er med i troppen til La Manga har nå fått starte en av kampene i turneringen. Landslagstreneren skryter av det som beskrives som en jevnt god tropp.

– Alle som ikke startet sist mot Slovakia fikk starte i dag. Det er kjempefint for oss å få brukt hele troppen og det er fint for jentene også. Dette var en god kamp for oss, sier Brotangen.

Thea Kyvåg som banket inn 2–0 like etter hun ble byttet inn mot Slovakia sto bak Norges to første mål mot Costa Rica. Hun la inn fra kanten via en costaricansk spiller og i mål som ga Norge ledelsen til pause. I andre omgang var Kyvåg igjen nest sist på ballen da Costa Rica scoret et nytt selvmål. Like etter reduserte Costa Rica til 2–1.

Guro Hammer Røn fikk ballen over streken på et hjørnespark like etter hun ble byttet inn og sendte Norge tilbake i tomålsledelse. Nybø Brekken økte ledelsen da hun satt inn 4–1 med drøye 20 minutter igjen av kampen. Mot slutten av kampen la Isaksen Opkvitne på til 5–1.

Restitusjon før siste kamp

Norges siste motstander under oppholdet i Spania er Italia. Den kampen spilles onsdag 19. februar kl. 11.00 og sendes på Direktesport.no.

– I morgen blir det restitusjon på en del og en økt med ball med de spillerne som ikke spilte så mye i dag. Vi skal jobbe litt med ball og strukturen i laget. Det er mye vi er fornøyde med, men vi jobber for å ta nye steg hele veien. Vi skal gjøre etterarbeidet fra dagens kamp og arbeide oss inn mot kampen som kommer, sier Brotangen.