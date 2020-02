Gir håp til barn og ungdom i Mathare-slummen

I Mathare-slummen i Nairobi brukes fotball brukes som et aktivt verktøy for å gi inspirasjon, livskvalitet og utdannelse av barn og unge.

Daglig leder norsk fotballtrenerforening, Teddy Moen fra Kristiansand, sammen med ungdommer fra Mathare-slummen i Kenya. Foto: Mysa Kenya Academy / Shootback

Teddy Moen, daglig leder norsk fotballtrenerforening

Siden 2013 har Norsk Fotballtrenerforening samarbeidet med organisasjonen Mathare Youth Sports Association. MYSA har over 30.000 medlemmer og 2000 fotballag (hvorav over 500 er jentelag).

Nylig fikk jeg anledning til å vise tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik MYSA-senteret i Mathare-slummen i Nairobi. Som leder av Oslo Senteret var Bondevik på besøk i Kenya og da invitasjonen om å få med seg noen fotballopplevelser kom, var han ikke vanskelig å be.

Her er Teddy Moen sammen med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik Foto: Mysa Kenya Academy / Shootback

Trenerforeningen åpnet i 2017 et eget senter for trenerutdannelse i Mathare, som er et av Afrikas største slumområder. Her har man fått på plass en velfungerende stab med tre-fire ansatte og rundt 15 trenerveiledere. Gjennom senteret drives flere fotballprogram, hvor gratis trenerkurs er et av tilbudene. Målsettingen er å styrke lokalsamfunnet gjennom kunnskapsbygging og fotballen er et sterkt verktøy å bruke. Hvert år setter NFT av ressurser til å gi faglig påfyll til stab og veilederne, og dette var hensikten med mitt besøk denne gangen. I tre dager hadde jeg oppdatering og etterutdanning av disse.

CEMO Care – samfunnsansvar

Sammen med tidligere Start-kaptein Lars Martin Engedal og daglig leder i bedriften CEMO Per Ole Pedersen, hadde vi også med masse fotballer og utstyr som var samlet inn fra en rekke klubber og bedrifter i Kristiansand-området. Disse to har etablert CEMO Care, et internt samfunnsprosjekt i bedriften hvor de har besluttet at litt av deres overskudd hvert år skal gå tilbake til tre prosjekter for barn og unge i Kenya, hvor MYSA er et av dem.

Tidligere Start-kaptein Lars Martin Engedal var med på oppholdet. Foto: Mysa Kenya Academy / Shootback

Vi ser at med små midler kan mye utrettes. I Kenya koster en fotball like mye som hjemme i Norge, så det er svært få forunt å ha en lærball å spille med. Hvert år bruker Trenerforeningen nærmere kr 250.000 på vårt samfunnsprogram. Midler som i stor grad samles inn via innsamling blant medlemmer og sponsorer, salg av juleposer fra CEMO og midler gitt av SANA-Fondet.

Ledende utviklingsklubb

MYSA har i en årrekke vært Kenyas ledende utviklingsklubb, og den har også en særstilling i hele Øst-Afrika. Et stort flertall av ledere, trenere og spillere i toppfotballen på både herre- og kvinnesiden består av personer som har vokst opp som en del av MYSA. Det samme med landslagene. Landets fotballpresident er også en tidligere MYSA-leder.

Foto: Mysa Kenya Academy / Shootback

Dog er behovet for kompetansebygging, skolering og utdannelse av ledere, trenere, dommere og helsepersonell stort i Kenya. Skal man lykkes med å opprettholde en god og stabil aktivitet gjennom MYSA i årene som kommer, har vi sett at organisasjonen må utdanne flere fotballtrenere.

Egen trenerstige

CAF (sentral organisasjonen for det Aarikanske kontinentet – konføderasjonen) og fotballforbundet i Kenya forsøker å bygge opp et utdannelsestilbud, men ressursene er små. Dessuten er det ytterst få klubber som har råd til å sende trenere til disse offisielle tilbudene. Det er i lys av dette at MYSA har en målsetting om å etablere sin egen trenerstige, slik at man i større grad kan tilby billig eller sågar gratis skolering til egne trenere i MYSA.

Foto: Mysa Kenya Academy / Shootback

Så langt har man etablert et basiskurs (basic course) for trenere over ca. 25 timer og et kurs for viderekomne (advanced course), også på ca. 25 timer. Over 400 trenere gikk gjennom utdannelse i 2018, og dette året er det også en plan om å lansere et eget kurs for keepertrenere. Det er tidligere Lillestrøm-keeper (som nå spiller i finsk toppserie) Arnold Origi som vil stå for utarbeidingen av dette. Han er ambassadør for NFT-programmet og en av Kenyas største fotballprofiler.

Foto: Mysa Kenya Academy / Shootback

Spilte med Arnold og Valdo

Lars Martin Engedal spilte for øvrig sammen med både Arnold Origi (i Moss) og Valdo Nyabaro i Start, som begge vokste opp i Mathare og kom gjennom MYSA og Mathare United før de fikk en karriere som fotballspillere i Norge. Gavene fra han og CEMO Care ble godt tatt imot og vil bli brukt i aktiviteten på senteret og i de 16 ulike sonene som MYSA driver i.

Det var artig å kunne tilbringe noen timer sammen med Kjell Magne Bondevik, som har et stort hjerte for fotball og som forstår veldig godt den kraften som ligger i fotball som verktøy for å bygge et bedre samfunn. Besøket var også inspirerende for MYSA, som syntes det var stas å få besøk av en tidligere statsleder. Dog stusset de på hvorfor han ikke ankom med flere livvakter og en skuddsikker bil. Det var en påminnelse om at på mange områder er det store forskjeller mellom Norge og Kenya. Men gleden og forståelsen av hva fotball kan gi og bety i et samfunn – den deler vi!

