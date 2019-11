Sondre Paulsen i ferd med å score på straffekast. ØIF Arendal

Scoret 13 da ØIF vant igjen

Sondre Paulsen hamret inn 13 scoringer i ØIF Arendals 34-28-seier mot FOLD St. Hallvard.

Vidar Lorentsen

ARENDAL: Paulsen ledet virkelig an etter pause da ØIF Arendal søndag tok sin fjerde strake seier i eliteserien. Inkludert seirene i europacupen, er seiersrekka nå på seks strake kamper.

Med seieren er ØIF Arendal oppe på fjerdeplass og gikk forbi både Haslum og Drammen. ØIF er bare ett poeng bak Bækkelaget og Elverum og tre bak serieleder Kolstad.

Det endte med en trygg 34-28-seier over et hardtkjempende St. Hallvard. Sondrer Paulsen noterte 13 scoringer. Det er andre kampen på rad med tosifret for veteranen. Mot Runar satte han ti.

– Egentlig synes jeg det går bra om dagen. I dag får jeg løpe inn mange gratismål. Men det er alltid gøy å score mål. Selvtillit er ferskvare, sier 31-åringen, som spilte både høyreback og høyrekant i løpet av kampen.

Fakta Kampfakta ØIF Arendal – FOLD St Hallvard 34–28 (18–15) Sør Amfi, 1536 tilskuere. Dommere: Tor Brede Launes og Vidar Larsen. Utvisninger: ØIF 2×2 min. St. Hallvard 1×2 min. Flest mål St. Hallvard: Jørgen Jansrud 11 mål. Laget: André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat 1 – Josip Vidovic, Mario Matic 5, Martin Lindell, Richard Lindström 5, Kristian Rammel 2, André Lindboe 1, Sondre Paulsen 13, William Fiala Gjermundnes 1, Eirik Heia Pedersen 2, Olaf Richter Hoffstad 2, Jesper Munk 2, Sander Løvlie Simonsen.

ØIF hadde 18–15 til pause og avgjorde egentlig kampen de første ti minuttene av andre omgang.

– Noen deler av kampen er bra, men det kommer noen flere baklengs enn vi kanskje hadde ønsket oss. Alt i alt er det en god prestasjon. St. Hallvard sliter i returløpene sine og det skaffer oss enkle mål. Vi må kanskje bli enda litt mer rå bakover, mener han.

Sondre trekker fram at dette lover bra foran en tøff periode med kamper, der også en reise til europacupen i Nantes er på programmet.

– Vi har mange spillere i gang, som er i form. Vi får rullert mye på laget i dag, og det er slik vi skal utnytte i kampene framover. Hele laget er bra i gang nå, sier Paulsen.

Målvakt Åsmund Strat jubler etter å ha scoret.

Åsmund Strat fikk både scoring og reddet straffe søndag. Det er en stund siden han gjorde det i eliteserien.

– Moro å se at det fortsatt fungerer, smiler han.

Kampen beskriver han som berg- og dalbane.

– Vi finner ikke tonen fra start og slipper inn for mye mål. I andre starter vi ekstremt bra og da står vi så godt bakover at det nesten er kjedelig å være målvakt. Vi får en trygg ledelse. I dag er det to poeng som teller, slår Strat fast.

Mario Matic på vei gjennom.

Mario Matic leverte også en god kamp som midtback. Fem mål noterte han. Han beskriver det som en grei gjennomkjøring.

– Det er litt slurv begge veier, men vi vinner så det er helt OK, smiler han.

Det ble en del bomskudd i løpet av kampen, og han synes ØIF kunne vært mer effektive.

– Men vi sto bedre bakover i andre omgang. Jeg føler egentlig vi gir så mye som vi må i dag. Vi har kontroll på kampen. Vi holder fokus, det er det som alt handler om, sier Matic.

Nå venter Nærbø onsdag.

– En helt annen kamp. Den blir viktig for oss. Det blir en krig, og kan ikke sammenlignes med det vi møter i dag, tror han.

Sondre Paulsen ntervjues av Alexander Nupen fra Agderposten etter kampen.

SLIK VAR KAMPEN:

Det var bare det andre møtet i Sør Amfi mellom ØIF Arendal og St. Hallvard, som opprinnelig er fra Lier, men som denne sesongen har ”flyttet” til Bærum, mye på grunn av at deres hjemmearena, Reistadhallen, er som en «gymsal» å regne.

St. Hallvard, som har fått et FOLD foran navnet sitt denne sesongen, ledes av tidligere landslagstrener Robert Hedin, mannen som i sin tid ga ØIFs Sondre Paulsen debuten på landslaget.

ØIF festet et grep de første minuttene av kampen, selv om gjestene fra Lier/Bærum scoret det første målet i kampen. Men gjestene hang godt med og ØIF klarte ikke å tilrive seg noe stort forsprang. Det ble med et og to mål foran de første ti minuttene. Det sto da 5–4 til ØIF, men det var en del rot fra begge lag – og et St. Hallvard som virkelig ofret seg bakover og ikke ga ØIF noe gratis.

ØIF Arendal

Kristian Rammel satte inn ØIFs første scoring.

ØIF klarte å øke til 8–6 etter 15 minutter og var også en stund oppe på tre måls forsprang, men det var en gjeng med gjester som nektet å la seg dra fra. Etter 20 minutter var det fortsatt to måls ledelse og 11–9 til ØIF, men etter 21 minutter var det 11-11, og et minutt seinere ledet St. Hallvard med et mål.

ØIF tok seg sammen og satte to raske scoringer, etter blant annet å ha hatt time out. Etter 25 minutter var det 14–13 til ØIF, men det var ikke bare fryd og gammen, verken framover eller bakover.

Drøyt 27 minutter var gått da Richard Lindström satte sitt fjerde i omgangen og sørget for 16–14.

Etter 29 minutter reddet Åsmund Strat et straffekast fra St. Hallvard. Det ga Mario Matic en mulighet og han satte også sin fjerde for omgangen og dermed 18–15. Da sto det 29,52 på kampklokka og St. Hallvard tok en time out. St. Hallvard forsøkte seg, men nok en gang sto ”Snekkeren” på riktig sted og stoppet Lier-laget og sendte ØIF til pause med 18-15-ledelse.

Andre omgang startet med et trykk fra ØIF Arendal og nå klarte ikke gjestene å stå imot.

Richard Lindström i skuddet

Etter fem minutter av omgangen hadde ØIF fått 22-16-ledelse og hadde nærmest kjørt over St. Hallvard. Til og med Åsmund Strat hadde notert seg for en scoring. Bakover fungerte det igjen som det skulle og St. Hallvard gjorde flere feil.

Etter 40 minutter var det blitt 24–17 og ØIF hadde dermed åftt sju trygge scoringer. Fortsatt ble det gjort en del feil framover og med god uttelling, så kunne det fort ha vært par og tretti scoringer for hjemmelaget på dette tidspunktet.

St. Hallvard hadde knappet inn med en scoring da det var kvarteret igjen, men de framsto egentlig ikke som videre farlige. Det var nesten som at det i denne kampen var ØIF som var sin egen verste fiende. For det ble en del bom på avslutningene.

Gjestene kom enda et mål nærmere til det var spilt 50 minutter, men ØIF Arendal har en kar som heter Sondre Paulsen. Han er trolig i sitt livs form. Da han etter 51.50 scoret til 29-22, var det hans tiende scoring for kvelden. Det er andre kamp på rad han ender på tosifret.

Kampen var egentlig kjørt, men gjestene klarte å klore seg fast på seks-sju mål bak. Det endte 34–28.