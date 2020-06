Seriestarten er klar for Fløy og co.

Seriestarten for årets 2. divisjon er lagt til 11. juli.

På forhåpentligvis det siste bildet med en meter avstand ses Fløy-trener Nikola Trajkovic og kaptein Jørgen Richardsen. Foto: Anders Hella

Dagfinn Grastveit, Fløy

Så er det endelig klart. I et Teamsmøte fredag kveld redegjorde Divisjonsforeningens styreleder Kari Lindevik sammen med NFFs Nils Fisketjønn for opplegget for årets seriespill etter at myndighetene tidligere på dagen ga tillatelse til full kontakt på dette nivået.

Etter at man først gikk for full serie med 26 kamper på 20 uker, har de stadige utsettelsene med hensyn til tillatelse til å spille fullkontakt fotball gjort at man har landet på enkel serie med sluttspill. Det spilles altså først 13 kamper, så vil de sju øverste spille mot hverandre om opprykk og de sju nederste om nedrykk. Man tar med seg poengene fra innledende kamper.

Det er en avgjørelse Fløy-trener Nikola Trajkovic er meget godt fornøyd med. Han mener dette var det eneste tilrådelige både med hensyn til forsvarlig tid til forberedelser samt at dette ivaretar hensynet til Fair Play i og med at kampbelastningen med denne ordningen er forsvarlig. Siden det enda ikke er åpnet opp for nærkontakt i Norsk Tipping-ligaen og nedover kan det bli noe utfordringer med å finne treningskamp-motstand, men man får sjekke mulighetene med divisjonskolleaer. Seriestart i Norsk Tipping-ligaen og nedover er satt til andre helga i august.

Årets kaptein Jørgen Richardsen er også fornøyd med dette alternativet siden det gir noe bedre tid til sesongforberedelser enn 4. juli som var alternativ oppstartsdato ved full serie. Jørgen sier videre at for spillerne blir dette uansett hektisk med minimalt med ferie og med seriespill hver helg til midten av november. Men Fløy-gutta tar denne utfordringen, og vil være topp motivert til å bite fra seg i serien.

Etter at Fløy har skrevet under på smittevernprotokoll vil man kunne gå i gang med ordinære treninger fra mandag, og så får man bare håpe at smittetallene holder seg lave i tiden framover. Utover neste uke vil NFF foreta trekning av seriespillet.

Det vil bli anledning med inntil 200 tilskuere som i Eliteserien og OBOS. Nærmere informasjon om organiseringen av dette vil komme.