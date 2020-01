Løvdal til Frankrike – ti år siden sist

Kjell Løvdal-trente Wellek vant lørdag V75-finalen på Bjerke og kvalifiserte seg samtidig til storløp i Frankrike.

Kusk Eirik Høitomt titter innover og fastslår at sørlandshesten Wellek har koblet seiersgrepet. Nå venter storløp i Frankrike for den Kjell Løvdal-trente hesten. Innerst sikrer Øystein Tjomsland (gul drakt) tredjeplassen med Magnums Othello, som også han fikk Paris-billett. Foto: Hesteguiden.com

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

OSLO: Trener Kjell Løvdal syntes det var på tide, det er ti år siden sist han hadde starthest i Paris.

Hvert år inviterer det franske travforbundet kaldblodshester fra Norge, Sverige og Finland til å delta i storløp på Europas største travbane, Vincennes utenfor Paris. Det kjøres kvalifiseringsløp i de tre nordiske landene for å avgjøre hvilke hester som skal få delta.

Lørdag tok Kjell Løvdal-trente Wellek en knallsterk V75-seier på Bjerke, og kvalifiserte seg dermed til Vincennes-løpene i februar. Dette blir tredje gang Løvdal har hest til start på den franske mastodontbanen.

– Nå er det ti år siden sist så det er på tide å dra nedover igjen, i dag var Wellek god. Jeg var litt skeptisk etter varmingen, men det så ut til å være i orden, smilte Løvdal lurt etter løpet.

Øystein Tjomsland sammen med stortalentet Grisleprinsen G.L. som fortsatt er ubeseiret etter fire starter i karrieren. Foto: Hesteguiden.com

Full fart mot årgangstoppen

Øystein Tjomsland viste samme ettermiddag fram nok et stortalent da Grisleprinsen G.L. imponerte i sitt seiersløp. Sørlandshesten er fortsatt ubeseiret etter fire starter i karrieren. Den fire år gamle hingsten rekordforbedret seg til 1.29,0a/2100 meter og høstet lovord fra sin trener og kusk.

– Grisleprinsen G.L. er en veldig fin hest, et bra talent rett og slett. Det er en fersk hest som hadde litt utfordringer som 3-åring, noe som gjorde at vi måtte matche ham litt annerledes. Nå er han på full fart mot de beste i årgangen, fastslo Tjomsland etter løpet.

Ove Nes (t.v.) fra Iveland roste trener Ole Johan Østre for jobben han har gjort med Osen Prinsessa. Foto: Hesteguiden.com

Toppløp av prinsessa

Iveland-hesten Osen Prinsessa leverte en topp-prestasjon i sitt V75-løp. Sammen med sin trener Ole Johan Østre vant den ni år gamle hoppa til tross for galopp underveis. Osen Prinsessa kom til mål på fine 1.26,7/2180 meter.

– Hun er kjempegod! Jeg må få rose trener Ole Johan Østre og hans samboer, Suzanne Solberg, de er helt utrolige, roste eier Ove Nes på seremoniplass.

Seier til Kals

Per Vetle Kals vant med sørlandshesten Speedy Jetstar etter en dramatisk avslutning. Hoppa galopperte kort etter start, men leverte en svett opphenting. Da seieren så ut til å være sikret kort før mål begynte hun imidlertid å trøble med travet, og rett etter målgang var hun over i galopp. Dommerne tittet på videoen gjentatte ganger, men fastslo at Kals reddet sin hest over målstreken før galoppen kom. Hvis ikke, ville Speedy Jetstar blitt disket for målgalopp. Denne gang delte hun seieren med godt avsluttende Thai Swagger. Det er Monica Tønnesland fra Nodeland som leier og har treneransvaret for Speedy Jetstar.

