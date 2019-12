Sander Østhassel (14) smiler bredt etter sin finaleseier i Badmintonsenteret. Foto: Privat

Slo landslagsspiller i KBK-cup

Sander Østhassel fra KBK viste at han er i norgestoppen ved å slå Mandals landslagsspiller Christer Andersen i U15A-finalen.

KRISTIANSAND: Denne helga var det duket for den tradisjonsrike KBK-cup i Badmintonsenteret, Dette er en lokal breddeturnering der hele 100 deltakere fra Grimstad, Høvdingen, Imås, Mandal, Otra, Slagen, Sola og Kristiansand deltok.

I løpet av helga ble det spilt 290 kamper, der spillerne fra Kristiansand leverte varene så til de grader. Sander Østhassel (14) viste seg fra sin beste side, og slo landslagsspiller Christer Andersen fra Mandal i U15A-finalen. Sander hadde god kontroll, og vant på imponerende vis 21–17 og 21–19 mot landslagsspilleren.

Bedre taktisk

– Sander spilte en veldig god kamp, og var bedre taktisk enn Christer. Det var en kamp der de begge måtte jobbe hardt, men Sander lyktes bedre i å holde fokus og konsentrere seg om det taktiske, og det er derfor han vant denne finalen, sa en fornøyd KBK-trener Ikmal Hussain noen timer i etterkant av seieren.

I tillegg til det viste jentene fra Kristiansand i U15A-klassen seg å være sterke. I finalen var det duket for et oppgjør mellom to jenter som nylig var med på laget som representerte Norge i en internasjonal turnering i Sverige. Den duellen var det Kristiansand-jenta Maja Morvik Kragholm som kom seirende ut av ved å slå Stine Skjæveland Pedersen fra Sola 21–16 og 21–18 i finalen. Selma Bjørnestøl fra Kristiansand kom på en hederlig tredjeplass i samme klasse.

Pallen i damesingle U15A: Stine Skjævesland Pedersen (Sola, f.v.) ble nr. 2, Maja Morvik Kragholm nr. 1 og Selma Bjørnestøl nr. 3. Foto: Privat

Fikk revansj

– Det er fantastisk at Maja vant denne finalen. Hun har tapt to ganger tidligere mot Stine Skjæveland Pedersen, men denne gangen gikk hun seirende ut. Hun visste hvilke grep som måtte til taktisk, og i tillegg hadde hun et veldig stort ønske om å vinne, var kommentaren til en stolt trener Ikmal Hussain etter seieren.

KBK-erne Andreas Andersen Roksvåg og Hedda Loen Bue vant mixed double U17A. Andreas fikk samme plassering i herresingle U17A. Foto: Privat

I jentenes kamp om 3. plassen i U15A-klassen ble det Kristiansand-oppgjør mellom Selma Kvarenes og Marie Gade Brask. Det ble en fin kamp mellom to gode spillere, som endte med seier til førstnevnte 21–15 og 21–16. Marie Gade Brask spilte også finale i mixed double sammen med Sander Østhassel, der de tapte finalen etter tre sett mot Christer Andersen og Stine Skjæveland Pedersen.

– I kampen om tredjeplassen i U15 spilte Selma og Marie begge to en god kamp. Selma måtte jobbe hardt for seieren, men hadde et bedre spill i kampen som gjorde at hun vant. Marie på sin side fortjener skryt for å ha levert en veldig god turnering, var konklusjonen til Ikmal Hussain.

Jevn finale

En annen spiller fra Kristiansand som kan slå seg selv på brystet med stolthet etter å ha levert en veldig god helg, er Andreas Andersen Roksvåg. I U17A-klassen møtte han klubbkamerat Sebastian Rejinen i finalen. Det skulle vise seg å bli en jevn kamp mellom to gode spillere, der Roksvåg trakk det lengste strået ved å vinne 21–17 og 22–20. Også i mixed double-klassen kunne han feire etter at han med sin makker fra Kristiansand, Hedda Loen Bue, vant sin pulje etter å ha vunnet de tre kampene de spilte.

Sju år gamle Kristoffer Ravndal var en av de yngste deltakerne. Han spilte single og double i U9-klassen. For mange av de yngste var KBK-cup deres første turnering. Foto: Privat



Denne turneringen handler ikke kun om å vinne kamper, det er også en turnering der nye spillere kan delta og føle på hvordan det er å spille kamper. Kristoffer Ravndal (7) fra Kristiansand var en av de yngste deltakerne i årets turnering. Han spilte single og double i U9-klassen. For mange av de yngste var KBK-cupen første gang de deltok i en turnering, så er det bare å krysse fingrene for at disse finner mye glede ved denne flotte idretten i årene framover.

