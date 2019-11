Amalie Tjomsland, som er dattera til meritterte Øystein Tjomsland, vant NM for A-ponnier på Biri sammen med sin egen Månstorps Krafft i 2015. Søndag debuterer hun i sulkysetet mot voksne kusker. Hesteguiden.com

Travdebut for Amalie Tjomsland

Tjomsland-navnet har gjennom en årrekke vært forbundet med suksess på travbanen. Søndag entrer et nytt skudd på stammen Sørlandets Travpark, 17 år gamle Amalie Tjomsland.

Øystein Tjomsland fra Søgne har vært det siste tiårets store travtrener og kusk i Norge. Klassiske seire, norgesrekorder, ja sågar verdensrekorder har kommet på løpende bånd fra hester formet av den kunnskapsrike sørlendingens stall. Søndag entrer dattera Amalie løpsbanen. 17-åringen kjører sitt første travløp på hjemmebanen Sørlandets Travpark, selvfølgelig med en hest trent av pappa Øystein.



Hyller farens lidenskap

– Øystein har lært meg utrolig mye innenfor trav. Han er opptatt av at man lærer av å prøve, derfor får jeg være med på veldig mye spennende slik som å kjøre løp. Jeg håper å kunne ta med noe av den samme lidenskapen og gleden for trav som han har ut i banen, understreker Amalie.



NM-vinner

Tenåringen er på ingen måte noen nybegynner i sulkyen. Som ponnikusk kjørte hun 73 løp, og vant 11 av disse. Høydepunktet kom 1. august 2015, da hun sammen med sin egen ponni Månstorps Krafft gikk til topps i norgesmesterskapet på Biri. Det er likevel mye spenning knyttet til søndagens debut mot voksne kusker.

– Pappa har vist hvor mye tid som legges ned i hver hest og hvordan alt tilpasses hver enkelt og deres behov. Det gjør at uansett hvordan løpet går, vil jeg være takknemlig bare for muligheten til å kjøre løp, ettersom det har krevd utrolig mye tid for å få hesten ut i banen. Uten ham hadde jeg ikke hatt nerver til å komme ut i løpsbanen, heldigvis er han støttende og hjelper meg med å gå gjennom løpet i forkant. Vi ser også på tidligere løp som hesten har gått, slik at jeg ser hva som har funket tidligere, forklarer Amalie.



Utelukker ikke travsporten som levevei

Travsporten har naturlig nok vært en del av 17-åringens liv siden hun var liten. Med en far og en onkel, Øysteins bror Vidar, som har valgt hestene som levevei er heller ikke Amalie fremmed for at de firbeintes hjem kan bli hennes arbeidsplass i framtida.

– Trav er kun en hobby for øyeblikket. Det er store sko å fylle dersom jeg velger å satse på det, men det er absolutt ikke utelukket. Foreløpig er skole hovedfokuset, men det er stor sannsynlighet for at jeg ender opp som stallansatt om et par år. Dersom det går bra på søndag vil det forhåpentligvis bli litt løp ved siden av skolen neste år også, forteller Amalie.



Tilhører favorittene

Kl. 18:35 på søndag avlegger 2002-modellen sin debut som «voksen» kusk i Travparken. Hesten hun kjører, Valle Hugo, tilhører forhåndsfavorittene i løpet og kan skilte med hele ni seire på 26 starter hittil i karrieren.

– Valle Hugo er en veldig god hest, og vi var heldige med sporet. Det er gode hester med, så vi satser på å gjennomføre løpet feilfritt og på en fin måte. Han er utrolig snill å kjøre, så det blir spennende å debutere med ham, understreker Amalie Tjomsland.

