Det ble 3. plass på flekkefjæringen Joar Thele (26) og Team Ragde Eiendom i Team Prolog sist fredag. Søndag var han 14 sekunder bak vinneren i det 35 kilometer lange langløpet i Visma Ski Classics, som ga ham 16. plass. Foto: Visma Ski Classics/ Magnus Östh

Strålende sesongstart

Etter en meget god start på langløpssesongen, ser jeg lyst på fortsettelsen.

Joar Thele

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

UTØVERBLOGG: Denne vinteren satser jeg hovedsakelig mot langløp på ski og hovedsatsingen er langløpene som inngår i langløpscupen som heter Visma Ski Classics. Denne cupen inneholder alle de største og gjeveste langløpene man kan vinne som skiløper.

Sist helg startet vi sesongen i den italienske byen Livigno. Her gikk vi to konkurranser, der vi fredag gikk en Team Prolog og søndag gikk vi et langløp på 35km.

Fredagens konkurranse gikk ut på at vi skulle gå en lagtempo på 15km som et team. Først skulle vi guttene gå en 15km lagtempo, før damene skulle gå en 15km jaktstart basert på tidene i herreklassen.

Ut ifra starten på lagtempoen Foto: Visma Ski Classics/ Magnus Östh

Hadde en tung dag

Jeg som er en del av laget som heter Team Ragde Eiendom er et meget sterkt lag, så vi hadde som mål å vinne lagtempoen. Vi er totalt seks gutter og to jenter på teamet, og lagtempoen gikk ut på at det var kun tiden i mål til de tre første guttene på hvert team som ga utgangspunktet til jentenes jaktstart. Vi hadde råd til å «ofre» tre løpere underveis på lagtempoen og det var det som var målet. Vi skulle gå som et team underveis og bytte på hvem som lå først, og de som hadde en tung dag og slet mest skulle ta noen føringer hver der de gikk alt det de kunne og så slippe og rusle rolig til mål. Vi startet hardt og vi byttet bra på hvem som lå først og dro. For min del var det en tung dag, så jeg hadde noen føringer i starten der jeg gikk alt jeg kunne, før jeg måtte slippe teamet og ruslet rolig til mål.

Underveis på lagtempoen. Det ble å legge seg på en lang rekke og bytte på å dra. Foto: Privat

Underveis på søndagens løp. Jeg til høyre. Foto: Visma Ski Classics/ Magnus Östh

Men det ble en bra dag for teamet! Vi hadde bestetid blant herrelagene og sendte jentene våre ut først på jaktstarten. Totalt etter jentene var i mål, ble vi nummer tre sammenlagt som lag.

Før søndagens løp var jeg veldig spent, siden formen kjentes dårlig på lagtempoen og det er hardt å konkurrere i høyden. Konkurransene fant sted i den italienske alpebyen Livigno, som ligger ca. 1900m over havet. Og man merker det på pusten og formen at man befinner seg så høyt over havet. Jeg som er sørlending har tidligere følt meg mer som et sjødyr enn et høydedyr, og hatt mange dårlige løp og erfaringer i den italienske tynnlufta. Men søndagens løp skulle for meg bli noe helt annet enn tidligere, og det ble et av mine beste skiløp så langt i karrieren!

Underveis på søndagens løp. Jeg har startnummer 25. Foto: Visma Ski Classics/ Magnus Östh

Kaotisk løp

Søndagens løp, Livigno Prologue foregikk på en rundløype der vi gikk totalt seks runder og distansen var totalt 35 km. Det var en varierende løype som hadde det meste man må beherske som skiløper. Jeg fikk en god start og målet var å bruke de første rundene på å spare krefter og unngå uhell som stavbrekk, kollisjoner og fall. Jeg følte meg veldig bra underveis, og lå langt fremme og preget mye av løpet.

På tredjeplass sammen med Team RagdeEiendom etter fredagens prolog. Foto: Visma Ski Classics/ Magnus Östh

Vi er et sterkt team, så målet for laget var å gå som et lag og kjempe om seieren. Det var et kaotisk løp, og vi klarte aldri helt å spille på taktikken underveis. Men alle sammen var med inn i selve finalen på løpet og alt lå til rette for spennende spurtoppgjør. Det ble en tøff avslutning på løpet, og feltet sprakk veldig opp i de siste motbakkene før mål. Verken mine lagkamerater eller jeg var sterke nok til å være med å kjempe om de øverste plassene. Tord Asle Gjerdalen ble beste fra mitt team, på 6. plass. Og jeg kom inn på 16. plass, 14 sekunder bak vinneren.

Team Ragde Eiendom sesongen 2019/2020. Fra Venstre: Andreas Nygaard, Tord Asle Gjerdalen, Meg, Emilie Fleten, Thea Krokan Murud, Anders Aukland, Petter Eliassen og Oskar Kardin Foto: Børre E. Helgerud

Men for meg var det en stor opptur. Det er nok et av de beste langløpene jeg så langt har gått i karrieren, og det er gøy å se at på en god dag kan jeg være med å kjempe der oppe i toppen og være med å prege løpet. Det gir god motivasjon til de neste løpene i vinter, og jeg tar med meg mye lærdom fra helgas løp om ting som kan bli bedre, så jeg kanskje kan klare å karre meg enda lenger opp på resultatlista seinere i vinter.

Sesongoppkjøringen

For meg var fjorårets skisesong mye bedre enn tidligere, men jeg hadde ikke noen topplasseringer. På mange av løpene hadde jeg plasseringer fra 11.–20. plass. Målet i vinter er å prøve å heve denne statistikken og kjempe i de fleste løp om 1.–10. plass. Det løpene jeg setter høyest i vinter er Marcialonga, Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Men jeg håper også å ta turen hjem til Sørlandet, og kjempe om seieren på Sesilåmi. Jeg vant det for to år siden, og ble nummer to i fjor, så jeg er revansjelysten i år.

Petter Northug og jeg på løpetur tidligere i sommer. Kanskje blir vi å se i samme skidrakt i vinter. Foto: Privat

Sesongoppkjøringen har for meg fungert ganske bra, og vi har hatt et godt opplegg med teamet, der vi har hatt treningssamling ca. hver fjrede uke i snitt fra mai til nå. Treningen har bestått av en god blanding av rulleski, løping, kajakk og styrketrening og trening i timeantall hver uke har variert alt fra 10–32 timer. Noen perioder med mye trening, og noen rolige perioder.

Jeg ser fram til en spennende skisesong framover. Og for meg blir det allerede nytt langløp om halvannen uke, 14. desember. Da er det tilbake til den italienske tynnlufta for å gå langløpet La Venosta i den italienske fjellheimen. Ellers så blir det noen dager hjem til Flekkefjord i jula og forberede meg til en lang skisesong etter jul. Da går det slag i slag hver eneste helg med løp fra januar til april.

Jeg er klar for en fortsatt spennende skisesong! Foto: Børre E. Helgerud

Kanskje jeg også får meg en ny lagkamerat på noen av langløpene i vinter? Petter Northug skal kanskje være med å gå noen langløp med teamet mitt. Det er snakk om at han skal gå Marcialonga, Vasaloppet og Birkebeinerrennet.

Alle de store langløpene på ski sendes på NRK i vinter, så det er bare å følge med! Jeg skal gi gass!

