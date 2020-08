I hardtrening før Norges sterkeste

Etter en lang periode med konkurransefri kribler det skikkelig etter å løfte foran et publikum igjen.

Trine Åknes Eikhom (26) fra Evje har norgesrekord i tre strongwoman-øvelser (285 kilo i frame lift, 85 kg i stokkbenk press og 37,5 kilo i en arms hantelpress i kvinner -70 kilo). Hun satser på pallplass i Norges sterkeste kvinne under 82 kilo i september. Foto: Privat

Trine Åknes Eikhom

UTØVERBLOGG: Jeg har tidligere vurdert mye fram og tilbake om jeg skal delta i Norges sterkeste på Fefor 4.–6. september. De fleste av øvelsene har jeg ingen eller liten erfaring med, og der jeg vanligvis trener er det ikke utstyr til disse øvelsene. I tillegg blir det utgifter til tre dagers konkurranseovernatting, bilkjøring tur/retur samt at jeg må ta meg fri fra jobb denne helga. Men fordi jeg har fått inn over 6000 kroner via et fantastisk spleiselag, har jeg bestemt meg for å delta. Tusen takk skal dere ha!

For å få trent på øvelsene (bortsett fra én) må jeg kjøre 1,5 timer hver vei fra Evje til Tvedestrand, der Yngve Wehus har masse utstyr i Valhalla Gym. Jeg har tatt noen turer hit, og et par til blir det før jeg må «deloade» før konkurransen, altså trene med kun lette vekter så kroppen ikke er sliten når det gjelder som mest.

Det er ganske bøse øvelser i Norges sterkeste, og det er ikke noe mellomklasse mellom 63 kilo damer og 82 kilo damer. Derfor stiller jeg i 82 kilosklassen, selv om jeg veier seks kilo under maksvekta her.

Øvelsene i dette stevnet er:

1. Vikingpress 60 kilo så mange repetisjoner som mulig.

2. Markløft med fire repetisjoner på 140 kg, samt at to sandsekker skal bæres ti meter og løftes opp på et loadingbord. Sekkene veier 60 kg og 80 kg. Sandsekkene er vanskelig å håndtere, spesielt når jeg omtrent ikke har rørt disse før.

3. Throwing bags over bar på 3,8 meter høyde. Bagene vi skal kaste veier 7 kg, 9 kg, 11 kg, 13 kg og 15 kg. Denne fikk jeg prøvd meg på første gang i Vallhalla for ikke så lenge siden, det var en gøy øvelse, som krever mye eksplosivitet.

4. Powerstairs. Tre vekter, og man må gå fire trinn med hver vekt, som veier 70, 90 og 120 kilo. Denne øvelsen blir også en utfordring for min beskjedne kroppshøyde, ettersom trappetrinnene er ganske så høye.

5. Hercules’ hold (denne øvelsen har jeg aldri prøvd før) går mye på grepsstyrke, og virker som en tøff og gøy øvelse.

Øvelsene går over tre dager, og det er både positivt og negativt. Det er bra at jeg kan fordele energien utover dagene og få meg nok hvile mellom øvelsene, men samtidig blir det veldig nervepirrende å holde på så lenge.

Jeg gleder meg likevel meg masse, for nå har jeg ikke konkurrert siden 1. februar grunnet koronasituasjonen. Formen må også toppes så mye som det lar seg gjøre nå. Den gikk nok noe ned da treningssentrene var stengt under koronaen, men jeg fikk heldigvis trent bra hjemme. Jeg har noen småvekter selv og fikk lånt ei olympiastang og noen vektskiver. Etter et par måneder ble det vanskeligere å finne motivasjon.

Nå har jeg heldigvis fått en boost igjen, og jeg håper å overraske meg selv igjen i dette stevnet med å gjøre det bedre enn på treningene. Jeg får som regel et voldsomt adrenalinkick som gjør at jeg får inn det siste støtet. Jeg håper jeg klarer å fullføre alle øvelsene, for det kreves god kondis også, ettersom øvelsene går på best tid fra 60 sekunder til 90 sekunder. Det hadde vært ufattelig gøy ikke å komme tomhendt hjem igjen, og jeg satser på en pallplass og pokal. Det er flere sterke konkurrenter, og favoritten er nok Cecilie Lauvstad-Wormdahl.

Deltakerliste Norges sterkeste, alle klasser:

Kvinner:

U64 kg: Silje Kamsvåg – May Stine Pedersen Lie – Andrine Bekken Helgesen – Irina Toft Sundtjønn

U82 kg: Emma Aanerud – Cecilie Lauvstad-Wormdahl – Sara Miquel – Hanne Gausland – Trine Åknes Eikhom – Lise Reierskog

Åpen klasse: Janne Mathisen – Nina Hake – Kikki Berli-Johnsen

Menn:

U80 kg: Mads Even Bjorheim – Emil Torgersen – Hans Jørgen Rulffs – Sindre Minigorilla Egenes – Vegill Rebni Kjer – Lars Ove Engen – Martin Falkheim

U90 kg: Kjetil Finnes – Thomas Wainwright – Chris Andre Kvilhaugsvik – William- Peter Bjelland

U105 kg: Kasper Bekken – Amund Storsletten – Raymond Skogseth – Kjetil Vigmostad – Markus Kjennerud – Yngve Wehus – Morten Bakken – John Emil Smån Westby – Kai Lyngvær – Ørjan Øvstetun – Rolf Sandøy Os – John Emil Smån Westby – Glenn Helge Kvilhaugsvik – Kai Kendrick – Jørgen Hovden Aaen – Morten Aamodt – Tommy Grønbakken – Thomas Larsen – Tom Glessing

Åpen klasse: Stefan Sekej – Knut Arne Risholm – Øyvind Skjævesland Gustavsen – Per Magnus Pedersen – Kris Solberg – Tommy Solheim – Niklas Jacobsen – Fredrik Hægeland – Håkon Heitmann Kollerød – Henrik Venemyr Hildeskor – Espen Nordhagen – Ole Martin Kristiansen – Gunnar Nygård – Tommie Kortoe – Abdelhak Meftah – André Vrålid