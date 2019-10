Trauma: Mathias Leander Christensen, Tore Skeimo Løvaas, Balal Aresou, Henrik Nærestad, Nhuti Tran, Marcus Skjævestad, Tor Andre Dalen, Mads Andås, Teb Bekkevik, Ahmed Almarso, Hakeem Wilkinson, Samuel Systadsamir Aresou Amid Aresou, Gustav Helltveit, Kristian Olsen og Vilhem Pepa. Per Christian Bekkvik

Trauma vant kretsmesterskapet

Etter 14 strake serieseire og to seire i kampen om KM-tittelen i 5. divisjon kunne Trauma slippe jubelen løs.

Tor Ole Dalen

For mindre enn 2 timer siden

Vi har i år blitt kretsmestere med både første- og andrelaget, henholdsvis i 5.- og i 6. divisjon. I 5. divisjon har vi vunnet alle kampene og begge KM-kampene mot Giv Akt med 9-1 sammenlagt. Vi er kjempefornøyde med sesongen og er utrolig glad for alle som har støttet oss i år. Alle kamper lever sitt eget liv og gutta har vist enorm stolthet hav gjelder å prestere over en lang sesong. Vårt mål var å være ubeseiret i 2019 og det har vi klart. I serien spilte vårt førstelag 14 kamper, som resulterte i 42 poeng og en målforskjell på 62–4, altså godt over fire scorede mål i snitt per kamp fra vår side.

Vi gleder oss til 4. divisjonsspill i 2020. Giv-Akt og Froland er også klar for den divisjonen kommende sesong.

Publisert 28. oktober 2019 12:10