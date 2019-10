KOK-løper med på internasjonal stafettseier

– Jeg løp en bra etappe, lå langt fremme i starten, men på en post rundt halvveis ble det ca. 40 sekunder tidstap. Heldigvis klarte jeg å løpe meg opp igjen og vekslet like bak teten – sier Marius om 1. etappen for det norske 2. laget i søndagens stafett.

Dobbelt norsk

Det ble en spennende stafett og mot slutten av siste etappe var det de to norske lagene som kjempet om seieren. Til slutt var det altså 2. laget som var best, og på laget løp Marius Aurebekk, Niels Christian Hellerud og Jørgen Baklid. Totalt 47 lag deltok.

Vond fot

De individuelle løpene gikk dessverre ikke så bra. På sprinten fredag lå Marius lenge an til en topp-ti-plassering, men en teknisk feil mot slutten gjorde at han til slutt ble nummer 18 av rundt 60 løpere. På lørdagens langdistanse stemte verken det fysiske eller tekniske, og det ble en skuffende 39. plass.

Oppladningen til Junior European Cup (JEC) har ikke vært helt optimal for Marius. De siste to ukene har en skade i foten gjort at han ikke har fått trent helt som ønsket, og derfor var det ekstra gøy at det stemte så bra på stafetten.

Arrangørfoto

Mange nasjoner

JEC er en europeisk landskamp for juniorer i orientering som arrangeres hvert år. Hver nasjon kan stille med inntil 12 løpere av hvert kjønn. Rundt 270 deltakere fra 22 nasjoner var med. Løpene gikk i franske Ardèche, litt før for Lyon. Løpene gikk i et typisk ravineterreng, svært ulik det som normalt møter løperne i Norge.

– Det var teknisk krevende, men også fartsfylt, sier Marius.

Dermed kan Marius avslutte sesongen med visshet om at han hører hjemme blant de best juniorene når alt stemmer. Dette er helt sikkert en god motivasjon å ta med inn i forberedelsene til neste sesong.

Resultater JEC