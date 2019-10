Vågs utviklingslag, G14-1. Bak fra venstre: Hovedtrener Joachim Eriksen, Felix Eriksen, Abdirahim Ahmednur, Mikkel Odland, Herman Linge, Marcus Røsstad, Leard Bajgora, Yadgar Arab, Torjus Monan Finnsen, assistenttrener/keepertrenerJarle Eriksen Ass og lagleder Magne Østhus. Foran fra venstre: Josef Rahman, Bo Skeie Bjørnsson, Alexander Aagedal, Davy Tran, Peder Vik, Marius Andersen, Fredrik Østhus og Sander Kvanvik. Marius Linge

Jubelsesong for Våg G14

Dette mannskapet har hittil vunnet fire turneringer, KM-tittel og gått ubeseiret gjennom samtlige seriekamper i årets sesong.

Medio desember overtok Joachim Eriksen de regjerende kretsmesterne fra G13-serien i 2018-sesongen, og et nytt år kunne dermed ta til. Fjorårets stamme på 18 gutter samt en ny tilvekst gjorde at årets stall talte 19 ivrige gutter. Planene ble derfor nøye lagt, hjelpetrenere hanket inn og forberedende møter med spillere samt foreldre, fulgte tett.

Den viktige sjongleringen når det kommer til sportslig glede, kvalitet og vekst, gjorde at laget gjennom året ble meldt på i både bredde- og i toppturneringer, i tillegg til at det å forsvare et kretsmesterskap i 2019 ville være et naturlig høydepunkt i den hjemlige Agder-serien. Vi har valgt og ha et stort fokus på å danne en god treningskultur og et godt sosialt treningsmiljø har vært nøkkelord for hvordan årets sesong har vært.

I treningsarbeidet har det gjennom hele sesongen vært jobbet godt og strukturert. Fokus har vært på en kamp av gangen, samt det og utvikle egen spillestil offensivt og defensivt mest mulig uke inn og uke ut.

Sesongoppkjøring, januar- mars

God treningsinnsats, Agdermesterskapet i 5er-fotball i Sørlandshallen og Fibo-trespo cup i Lyngdal hadde hovedfokus. I AM ble stammen delt inn i tre lag, hvor Våg 1 på papiret sto sterkest. Kort fortalt endte det med en 2. og en 3. plass for to av våre tre lag. Finalelaget hadde god kontroll på Grane i nesten 20 minutter, men en utligning 18 sekunder før slutt og en noe dårlig straffekonk gjorde at det ble sølv.

I Fibo-trespo cupen i mars delte vi inn i to lag. Cupen ga oss årets første bøtte, da Lyngdal ble beseiret 5-1 i finalen. I tillegg tok det andre laget en sterk bronse etter å ha slått MK i bronsefinalen.

April-juni

LKB Gistrup cup, seriespill og Sør cup sto for tur:

Vårens serie besto i år av Jerv, Grane, Lyngdal, Vindbjart, Trauma, samt de mer lokale lagene RIL, Vigør, Gimletroll og Donn. På tross av noe variable prestasjoner og litt småskader hos spillerne, kom Våg likevel fra vårsesongen med småpene 8-1-0. Etter en litt trøblete start (inkludert en heldig snuoperasjon hjemme mot Jerv) og en rufsete seier mot Donn på Kristiansand stadion, endte vi likevel opp som divisjonsmestere. I tillegg var vi kvalifisert for 1. div. også på høsten.

I LKB gikk vi gjennom tre gruppekamper, to kamper i mellomspillet med 23-2 i målforskjell. Finalen siste dag ble enveiskjøring og vi tok dermed bøtte nummer to etter bunnsolide 6-0 over FC Lejre.

Sør Cup startet med et ufortjent 1–2 tap mot Ganddal, men mål avgjør som vi ofte vet kamper. De siste to i gruppe gikk greit og vi var videre som 2´er, dog med en riktig tøff vei i sluttspillet. Vi vant 1/16 dels greit over Finnøy og møtte Konnerud i 1/8 dels (et lag som ble vår bane i fjorårets Adidas cup). Gutta var ”on fire” og vi revansjerte oss med 3–0. Storspillet fortsatte og et meget godt Fyllingsdalen (med en rekke spillere i et forsterket cup lag fra Bergen) ble beseiret i kvarten. Semifinalen ble en batalje mot byrivalene våre, RIL. Totalt sett var vi noe heldige da RIL virkelig bød opp til kamp, men en skikkelig sluttspurt sørget for at vi kom fra det med 2–1. Finaleseieren var aldri truet (3-0 over Bærum) på Sør Arena sørget for bøtte nummer tre.

Juli-oktober

Dana cup, Lindesnes cup og høstserien 2019 sto for tur. Danmark i juli ble en meget het opplevelse og Dana cup sørget for både nasjonal og internasjonal god motstand inkludert samba helt fra Brasil. 18 gutter, fem ledere og en gjeng foreldre dro over dammen til det uvisse. Pequeninos do Jockey, Voss og Florø var de første vi møtte. Tap mot brassene, men to seire sendte oss videre til 1/32-delsfinalen. Stord, Vind og Freidig var overkommelig, men i kvarten sto Ørn Horten på motsatt banehalvdel. I fjorårets Odd Elite cup fikk vi smake pisken mot nettopp disse, men årets gutter har tatt steg. Vi vant 2-1 på cupens varmeste dag og Gjelleråsen ventet dermed på oss i kampen om årets finaleplass. Semifinalen ble en vanvittig batalje. To lag nøytraliserte hverandre med hissig press og knallharde taklinger. 30 sekunder før slutt fikk vi hull på byllen. Da fløyta lød like etter var det virkelig. Våg G14 var i en historisk finale mot Pequeninos do Jockey, med 101 lag bak oss.

Finalen ble jevn, Stillingskrig og 0–0 etter både full tid og ekstra omganger. Årets andre straffekonk ga samme utfall som i januar. Drøye 10–15 minutter etter at PDJ fikk sine gull medaljer begynte triste fjes å endre karakter. Sølvpokal i Dana cup er absolutt ikke nederlag, snarere tvert imot ...

Den mer trivielle Lindesnes cup ble av det hyggelige slaget. Våg hadde med seg totalt tre lag (et lag fra ressurs). Vi hadde det sosiale som hovedfokus, men da det kom til kamp og turnering viste gutta likevel iver og tok til slutt gull, bronse og fjerdeplass. Bøtte nummer fire var faktum.

1 divisjon:

Sammen med Lyngdal, Grane, Jerv, Vindbjart, Randesund var vi kvalifisert til årets høstsesong i 1. divisjon. Hjemme og borte kamper i et seriespill gir altså mulighet for 30 poeng og ikke minst, årets kretsmestertittel. 5-0 over Jerv og 2-2 mot Grane innledningsvis viste at vi igjen var å regne med. For oss var disse kanskje to av de største favorittene. Lyngdal, RIL, VFK, Jerv ble igjen beseiret og vi reiste til Arendal som serieleder for å møte Grane til en slags seriefinale, i den tredje siste seriekampen. Norac Arena bød på en riktig fin ramme. Publikum, kaffe, tente Våg gutter og flomlys. 4-0, slutt, seks poeng foran og over 20 plussmål mer enn dagens motstandere. Neste kamp i Lyngdal var igjen en solid affære og vi kunne reise hjem som nybakte kretsmestere. Kveldens kamp mot Randesund endte til slutt 5-1 hjemme i flomlysene på Karuss. Guttene har med andre ord gjennom 2019 ikke tapt en eneste seriekamp verken hjemme eller borte, samtidig som vi i høst har tatt store steg spillemessig i riktig retning.

November

Troll cup og Odd Hummel elite cup venter nå de neste ukene før vi runder av med velfortjent ferie.

Totalt oppsummert har gruppa hatt en helt enestående sesong, og jobbet hardt hele veien som igjen har gitt resultater. Det er ei særdeles spennende gruppe som vi forhåpentligvis får høre enda mer fra de neste årene.

