Seks gode hjemmeøvelser

Kjører du alle disse øvelsene, får du trent så å si hele kroppen.

Personlig trener, kostholdsveileder og onlinecoach Susanne Herlofsen (26) fra Kristiansand har skrevet dette innlegget og laget videoene som hører til. Foto: Privat

Susanne Herlofsen

Det er en merkelig og utfordrende tid for verden og Norge nå, og for oss som jobber på treningssenter og andre arbeidsplasser som holder stengt, kan det fort føles som at man har en «evig ferie», eller at man går litt på veggen etter hvert.

Så lenge man er frisk og rask er det ingen grunn til å ikke fortsette å jobbe mot målene sine, holde seg i aktivitet, eller ta vare på kroppen og helsa si i disse stillesittende tidene. Jeg har selv kunder som fortsetter å nå sine mål, enten det er vektnedgang, livsstilsendring, bli litt sunnere, bli litt sprekere, eller bare å få en bedre helse, og jeg synes det er så gøy og imponerende at man ikke lar seg knekke av at hverdagen og rutinene endres.

Foto: Privat

Jeg ønsker derfor å dele noen supre styrketreningsøvelser som kan kjøres hjemme, eller hvor du måtte ønske. Du kan også bruke vekter om du har det, eller «lage» deg vekter ved å bruke ryggsekk/veske/pose og fylle med for eksempel vannflasker eller bøker. Kjører du alle øvelsene, får du trent så å si hele kroppen.

Øvelse nr. 1:

Step ups. Her kan du bruke en stol eller en benk, og gå opp og ned. Fokuser på balanse og å ikke bruke det bakerste beinet til å «skyve» deg opp, men bruke styrken i det øverste beinet.

Øvelse nr. 2:

Glidende utfall. Her kan du plassere bakerste fot på en ullsokk eller klut. Skyv foten tilbake og «sett deg ned» med fremste bein. Her er det fremste beinet som skal jobbe, mens bakerste bein skal fungere som balanse.

Øvelse nr. 3:

Hoftebøy med strake bein. Start i en høy planke, plasser føttene på ullsokker/kluter og bruk kjernemuskulaturen til å «trekke» beina mot hendene dine. Denne er helt super for kjernemuskulaturen.

Øvelse nr. 4:

Sidehev. Her er det fint å holde en pose eller veske med noen form for vekt i. Hold armene strake og hev dem opp til ca. 90 grader før du senker rolig ned igjen. Om det blir tungt med strake armer, kan du ha en knekk i albuene.

Øvelse nr. 5:

Stående enarms roing. Len deg framover med strak rygg, hold en vekt, stå på en strikk, eller «lag» en vekt å holde i hånden. Dra rygg og skuldre godt tilbake og dra opp, før du senker rolig ned igjen.

Øvelse nr. 6:

Pushups fra benk. Plasser armene på benk eller stol og utfør en push-up/armheving. Er det lett til benk, kan du gjøre det tyngre ved å gjøre det på golv, og er det tungt til benk, kan du gjøre det lettere ved å f.eks. gjøre det inntil en vegg.

For mer inspirasjon til økter og øvelser, sjekk gjerne ut min Instagramkonto @susanneherlofsen.