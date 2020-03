Treningsinspirasjon i karantenetid

Jeg er ikke i karantene, men lever som om jeg er det. På grunn av koronakrisen har jeg måttet endre på mitt treningsprogram.

Madelen Søfteland (31) er profesjonell utøver innenfor kampsporten K1. Hun har vært hjemme i Grimstad noen uker nå og trener mye alternativt der. Foto: Privat

Madelen Søfteland

UTØVERBLOGG: Jeg trener mye variert om dagen, samtidig som jeg forsøker å gjøre det hele så relevant som mulig for å bli en bedre utøver. Jeg har prøvd mange nye øvelser og nye gjenstander og samtidig gjort mye av det jeg vanligvis gjør, bare hjemme.

Jeg kjører en generell kondisjon- eller styrkeøkt og en kickboksingbasert trening om dagen. Den største utfordringen med hjemmetreningen for meg er mangel på sparring og oppgavesparring, men det er mye god trening som kan gjøres hjemme i stua, og ute i naturen.

Noen øvelser ser kanskje litt rare ut, spesielt for dem som ikke driver med kampsport, men det er gøy om noen tar en utfordring og tester noe nytt

Jeg prøver å være bevisst på hvorfor jeg gjør de forskjellige øvelsene og kanskje enda mer enn vanlig være bevist på å sette små delmål om ting jeg vil forbedre, hva jeg jobbe med dag for dag og periode for periode. Å sette seg små mål er noe jeg absolutt vil anbefale for motivasjonen.

Jeg poster daglig nye øvelser og finner også mye inspirasjon hos andre som trener hjemme nå.

Et tips er å gjøre de øvelsene som ikke er rene styrkeøvelser, men heller «få opp pulsen»-øvelser, f.eks. ett minutt hver. Slik bytter man øvelse hvert minutt og kan kombinere og lage program med stor variasjon. Prøv f.eks. ti øvelser to ganger hver og man har en økt på 20 minutter med høyt tempo. Eller 15 øvelser tre ganger hver og man har en 45 minutter lang økt. Varier med å legge de tyngste øvelsene enten etter hverandre eller mer spredt. De kan også brukes til oppvarming før styrkeøkter.

Ha det gøy, bruk kreativiteten, og nyt treningen!

PS! Mange øvelser er uten utstyr, noen med strikk, noe med ullsokker, puter, trappetrinn, og ellers enkle ting man finner hjemme.

