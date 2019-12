Fra venstre: Eveline van Rijn, Freja Lucia Leimanzik, Aurora Engebretsen, Mabsud Ismail Ibrahim, Amedee Ganga, Milla Jerkovic Finsæther og Andjelija Savic. Foto: Dragoslav Jerkovic

Lauvåsen Wildcats forlenget seiersrekken

Wildcats’ J15-lag har så langt vunnet alle sine kamper denne sesongen. Turen til Østlandet sist helg resulterte i to storseire.

Brukergenerert innhold

Dragoslav Jerkovic, Lauvåsen IF

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Laget får veldig lite matching i sør og organiserte derfor et par kamper mot Hønefoss og Persbråten. Nivåmessig skal lagene være noenlunde like på papiret, men jentene fra sør viste at de nok hører til på et annet nivå.

Kampen mot Hønefoss

Laget reiste lørdag morgen fra Kristiansand i retning Hønefoss. Med to fulle biler, en av foreldrene og treneren dro de forventningsfulle østover. Stemningen var på topp hele veien og det fine snøværet ga dem en boost. Hønefoss ordnet en flott overnatting på hotell i sentrum av byen der jentene rakk å slappe av en liten stund før vi alle dro til Hønefoss Arena seint på ettermiddagen. Der møtte vi laget i det som regnes som den fineste hallen ved Tyrifjorden.

Laget satte sine mål før kampen, sto på som vanlig og møtte noen hindringer. Noe passivt forsvar fra Hønefoss ga oss noe å tenke på, men jentene løste det på en veldig god måte. Seieren var et faktum, stemningen var på topp og signaturseiersropet klynget høyt i Hønefoss Arena. HVEM ER VI – HVEM ER VI – VI ER WILDCATS! Kvelden og seieren ble feiret med noen pizza på en lokal pizzarestaurant.

Kampfakta

Hønefoss BBK – Lauvåsen Wildcats 24–54

Andjelija Savic 19 poeng, Eveline van Rijn 18 poeng, Milla Jerkovic Finsæther 8 poeng, Amedee Ganga 6 poeng, Mabsud Ismail Ibrahim 2 poeng, Freja Lucia Leimanzik 2 poeng, Aurora Engebretsen

Hønefoss BBK vs. Lauvåsen Wildcats. Mabsud med ispose på ansiktet sitt etter en sammenstøt like før bilde ble tatt. Foto: Elisabet Rosa Eliasdottir

Kampen mot Persbråten

Tidlig neste morgen våknet laget til massevis av snø på utsiden, spiste en fantastisk frokostbuffé og dro av gårde til Oslo, nærmere bestemt Persbråten. Etter det som har blitt en standardisert dynamisk oppvarming for laget satte vi i gang med kampen. De skjønte tidlig at nivået var en del lavere enn deres og justerte derfor egen målsetting. Laget skulle ikke avslutte med lay-ups og heller øve på andre ting som retur, pivotering og skudd. Tredje perioden var helt fantastisk og jentene kunne atter en gang juble og seiersbrølet dundra i hallen.

Kampfakta

Persbråten BBK – Lauvåsen Wildcats 22–62

Andjelija Savic 16 poeng, Eveline van Rijn 16 poeng, Milla Jerkovic Finsæther 16 poeng, Freja Lucia Leimanzik 6 poeng, Amedee Ganga 4 poeng, Mabsud Ismail Ibrahim 4 poeng, Aurora Engebretsen

Kampen mot Persbråten BBK godt i gang. Foto: Marianne van Rijn

Stor takk rettes mot Hønefoss BBK og Persbråten BBK som fikk i stand disse kampene i de travle dagene og ukene sine. Spillerne og treneren setter umåtelig pris på det.

Samholdet er nøkkelen

Jenter 15 fra Lauvåsen består av åte-ti jenter som i grunn ikke har holdt på med basketball lenge, men har gjort store framskritt det siste året. Fire av spillerne har holdt sammen i snart tre år, mens resten av laget består av spillere som enten har spilt basket i kortere tid eller er helt ferske. I tillegg har vi ei jente (Freja Lucia Leimanzik) fra Stavanger som både er en del av laget når kampene spilles og når SPU (spillerutviklingssamlinger) organiseres i regionen.

Limet er samholdet, godt og trygt miljø og det faktum at de har lagt sin elsk på idretten. Jentene tar vare på hverandre hele tiden og under kampene tenker de på laget først. Den siste måneden har laget fått inn enda flere jenter som ønsker å prøve ut basketball og flere er hjertelig velkommen. Laget trener tirsdag og torsdag i Håneshallen kl. 16.00-18.00 og deltar som oftest på den åpne 3x3 spillingen hver onsdag kl. 20.00-22.00, også i Håneshallen.

Signaturseiersropet til Wildcats hørtes langt ut på tribunen. Foto: Elisabet Rosa Eliasdottir

Spillerutvikling og nasjonal talentcamp

Selv om laget består av spillere med forskjellig bakgrunn og erfaring, har fire av jentene allerede vært innom både spillerutviklingssamlinger (SPU) og nasjonale talentcamper (NTC). Milla Jerkovic Finsæther (3 NTC), Mabsud Ismail Ibrahim og Eveline van Rijn (2 NTC) og Andjelija Savic (1 NTC). Samtidig har hovedtreneren også deltatt på 4 NTC. Dette høster hele laget av.

Treneren (Dragoslav Jerkovic) forklarer hva vi skal gjøre under fullbanepress og hva nye planer i angrep er. Jentene følger veldig godt med. Foto: Marianne van Rijn

Vi vet hva som skal til og hva som bør kunnes og trenes på, for å komme til et visst nivå. Kunsten er å finne en balanse på treningene siden det er stor variasjon av spillere på laget. Frem til nå så har det fungert utmerket siden både spillere og treneren viser hensyn til akkurat dette og forventningene til nye spillere ikke er høyere enn det nivået de innehar.

Planene framover

Laget eller deler av laget skal delta på både lokale regionskamper, regionssamlinger (SPU) og forhåpentligvis også NTC. Ønske er å spille både på Hansa Cup og Bærum Open. Flere av jentene skal også delta på Basketskolen i Tønsberg i juni. Det sistnevnte er valgfritt, men en fantastisk camp som flere av spillere og trenere har deltatt på tidligere. Ellers har laget tenkt å søke seg inn i seriespill på Østlandet neste sesong. Det er ingen selvfølge at dette blir innvilget, men både spillere og treneren håper at de får lov med tanke på matching og videre utvikling av både laget og jentebasket i regionen.



Fakta Om Lauvåsen Wildcats Basketball startet september 2016 på Hånes skole. Det var kun 5–6 barn som var med da. Dette økte en del i tiden framover og underveis endret laget navnet til Lauvåsen Wildcats etter avstemning blant barna. Dette er gruppene våre: J05 og 06 (bestående av jenter 13–15 år), U10 og U12 (jenter og gutter under 12 år) og 3x3 (bestående av jenter og gutter 11–15 år). Prøv det da vel! Åpent for alle onsdager kl. 20.00-22.00 i Håneshallen.

Publisert: Publisert 10. desember 2019 09:50