Vennesla-bosatte Julie Rafoss (26), som jobber som personlig trener, har skrevet dette innlegget.

Når «tante rød» er på besøk

Du trenger ikke være superwoman i menstruasjonsuka, men det er ofte fullt mulig å være aktiv.

Julie Rafoss

For mindre enn 2 timer siden

BLOGG: Et tema jeg får mye spørsmål rundt når det kommer til kropp, framgang, trening, carvings, også videre. For å oppklare enkelt og greit: Her kommer noen punkter med ting jeg har observert oppigjennom årene:

Noen dager før menstruasjonsuka starter er det helt normalt å gå opp 2–5 kg i vekt. Løsning: Keep calm. Dette er ikke fett. Kroppen holder mer vann. Spis og drikk som du pleier.

På grunn av punktet over så ser man ofte mer «pløsete» ut og klærne kan føles trangere. Løsning; La det gå sin gang. Vannet vil slippe.

Man blir mer sulten. Noen opplever dette allerede uka før det bryter ut, mens andre merker det kun i selve uka. Løsning: Spis næringsrik og mettende mat.

Privat

Man får økt søtsug. Noen mer intenst enn andre. Løsning: Lag deg gjerne søte smoothier med frukt som f.eks. banan, mango og ananas. Supplèr med f.eks. kokosmelk og gresk yoghurt for fett og protein. Kos deg med bær og andre søte, sunne ting som gir næring og metter.

Man blir slapp og trøtt

Løsning: Kroppen jobber med sitt, så denne uka er det ikke nødvendig å presse livskiten ut av deg selv på trening. Ta gjerne noen rolige økter og gå litt tur ute i naturen. Du trenger ikke være superwoman akkurat denne uka (det kan vente til neste).

Man kan oppleve smerter og ubehag i mage og korsrygg

Løsning: Å bevege seg litt er faktisk bedre enn å ligge i ro, så lenge du klarer det. Gå rolige turer eller gjør litt husarbeid. Selv har jeg ofte veldig «press» i bekkenet og korsryggen, og det eneste som gjør det bedre er faktisk bevegelse i form av rolige gåturer. Er smertene veldig ille kan du prøve med varmeflaske der det er verst. Husk å drikke vann gjennom hele dagen.

Bonusråd til gutta

1. Ikke gi henne kritikk for ting som ikke er veldig viktig. Det kan vel vente en uke?

2. Ikke be henne om å hjelpe med masse praktiske oppgaver som innebærer løfting eller andre ting du ikke ville gjort om du hadde noe som fløt mellom beina dine hver gang du strammet magen.

3. Om hun virker gretten – si minst mulig og gi henne en klem.

4. Ikke kommenter at hun ser slapp/oppblåst/sliten/trøtt ut.

Lykke til!

