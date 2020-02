Svensk bakspiller styrker Randesund

Sofia Skillhammar (26), med erfaring fra dansk og spansk håndball, samt norsk eliteserie, forsterker Randesunds opprykksjagende damelag.

Sofia Skillhammar signerte fredag sin kontrakt med Randesunds damelag. Foto: Randesund IL

Morten Ropstad Isachsen, Randesund IL

KRISTIANSAND: Sofia blir en flott forsterkning til Randesund IL i opprykkskampen mot 1. divisjon. Sofia er født i 1993 og vokste opp i Stockholm i Sverige. Hun har i Norge spilt eliteserie i både Gjerpen og Halden mellom 2013 og 2018. Sommeren 2018 gikk turen til spansk håndball, der hun ble en sesong før de flyttet til Danmark sist sommer.

Ektemann Victor Skillhammar har signert for Kristiansand, og paret har bosatt seg på det blide Sørland. Randesund IL er veldige glade for at Sofia har signert for oss, og vi ser fram til å se henne i den grønne drakten på parketten.

Randesunds damelag topper 2. divisjon avdeling 2 med 30 av 32 mulige poeng etter 16 spilte kamper. Lørdag vant laget 31-21 borte mot Ålgård 2.

Sofia og Morten Ropstad Isachsen, leder av håndballgruppa i Randesund Idrettslag. Foto: Randesund IL