Kari-Anne Kværneggen (f.v.), Tommy Rasmussen, Kai Rune Karlsen og Thomas Øderud etter å ha fullført Svalandsgubben. Privat

Slik slet jeg meg gjennom Svalandsgubben

Takket være tre gode coacher kom jeg meg fint gjennom Svalandsgubben, god og sliten.

Tommy Rasmussen

Sist søndag ble Svalandsgubben 2019 gjennomført på 3.18,11 timer. Dette var min første "gubbe" og jeg er godt fornøyd. Særlig ettersom jeg ikke hadde tenkt å stille før halvannet døgn før løpet, da Thomas Øderud klarte å overtale meg.

Jeg er nå 38 år, og drev med løping av og på i ti år, uten å komme noen vei. Så begynte jeg å løpe med Kristiansand Løpeklubb for halvannet år siden og har merket fin fremgang. Jeg har løpt Krs Ultra 21 kilometer et par ganger og Oslo halvmaraton et par ganger. Det 27 kilometer lange terrengløpet Svalandsgubben er det lengste og tyngste jeg har deltatt i hittil.

Takk til Thomas, Kai Rune Karlsen og Kari-Anne Kværneggen som coachet meg gjennom løpet. Stemningen oss imellom var lystig hele veien. For dem som liker å leke i søle og gjørme, så er dette løpet prima.

Det var ble mørkt og tomt på slutten, så beregningen til de mer erfarne var helt perfekt. Her kan du se et videosammendrag av hvordan det hele fortonte seg, filmet og redigert av Thomas.

Publisert 3. november 2019 22:53