Hodnemyr tilbake da Vindbjart tapte mot Jerv

Jon Hodnemyr var tilbake i Vindbjart-drakta i lørdagens treningskamp mot Jerv.

Jon Hodnemyr har her slått et innlegg som André Bakken var nær å score på i lørdagens 0-4-kamp mellom Vindbjart og Jerv. Foto: Stian Bøe

Stian Bøe, Vindbjart FK

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

VENNESLA: Et reservepreget Vindbjart prøvde seg på OBOS-ligamotstand i Jerv på Moseidmoen lørdag. Kampen endte 4–0 til bortelaget. Vertenes forfallsliste var lang og inneholdt mange av de mest rutinerte spillerne, blant annet Christian Follerås, Magnus Langerud, Robert Våge Skårdal, Børge Engesland og Jakob Toft. Jerv stilte sterkt, med en rekke tidligere Vindbjart-spillere. Benjamin Boujar, Simon Larsen, Iman Mafi, Thomas Zernichov, Daniel Aase var alle involvert.

Jon Hodnemyr fører an i sin comeback-kamp for hjemmelaget. Foto: Stian Bøe

To tidlige mål imot gjorde at kampresultatet egentlig ikke ble spennende. Da Vindbjart skåret selvmål femten sekunder fra avspark etter det første målet, uten at Jerv var borti ballen, la det lista for dagen. En erfaren spiller som var tilbake for oss, er Jon Hodnemyr. Kaptein for dagen, og skapte vår beste mulighet i første omgang da han kom rundt på sin høyreside og la hardt inn foran mål. Der var André Bakken på plass, men Boujar var først på ballen med en lang arm, og fikk slått den til sikkerhet.

Fakta Kampfakta Vindbjart-Jerv 0–4 (0–3) Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Jon Hodnemyr, Simen Aanonsen, Anders Urdal Hansen, Henrik Rolland, Emil Pedersen, Mustafa Omarkheil, Martin Gardiner, Marcus Aslaksen, Markus Nyhus, André Bakken. Innbyttere: Ole Gerhard Jakobsen, Lasse Næss, Martin Tallaksen, Antonio Benitez, Nikke Svensson. Jerv: Benjamin Boujar - Simon Larsen, Espen Knudsen, John Olav Norheim - Torje Wichne, Thomas Zernichow, Mathias Wichmann-Michael Baidoo, Jørgen Solli - Martin Hoel Andersen, Alexander Dang. Benken: Øvretveit-Jørgen Myhre(prøvespiller) - Bringsverd- Aase- Suggelia- Mafi - Roppestad - Beisland 0-1 (7 min) Michael Baidoo 0-2 (8 min) Selvmål 0-3 (28 min) Alexander Dang 0-4 (89 min) Alexander Dang (straffespark)

Hodnemyr spilte sin første kamp for Vindbjart siden 2018, da det ble fire kamper for A-laget.

– Veldig gøy for både Jon og klubben at han er tilbake. Og Jon er en av flere aktuelle kapteiner, sier Vindbjart-trener Steinar Skeie.

En annen forsvarsspiller som det er lenge siden vi har sett i kamp er Ole Gerhard Jakobsen. Tatt opp i A-stallen i fjor vinter, men var ute med skade hele året. Nå kom han inn til pause, og hjalp til å holde nullen i 2. omgang helt til han lagde straffespark minuttet før slutt, og Jerv fastsatte sluttresultatet til 0-4.

Ole Gerhard Jakobsen var tilbake fra skaden som satte ham i hele 2019-sesongen. Foto: Stian Bøe

I mellomtida hadde flere juniorspillere kommet innpå, og selv om noen situasjoner med frispilling bakfra så litt risikable ut, løste spillerne det. To scoringer vår vei av Emil Pedersen ble annullert for offside, den ene kanskje i beste fall hårfin. Ellers var kanskje Martin Tallaksen nærmest mål i andre omgang da han nesten rakk fram til ballen foran keeper i god posisjon etter en stikker fra Emil.

To balltap i farlig område, et selvmål og et straffespark ble avgjørende, ellers holdt vi unna defensivt mot et bra Jerv-lag. Vår målvakt Christoffer Braastrup Andersen fikk vist seg fram mellom stengene med noen gode redninger da det trengtes.

Emil Pedersen var nærmest Vindbjart-scoring med to annullerte mål. Foto: Stian Bøe

Publisert: Publisert: 2. februar 2020 15:47 Oppdatert: 2. februar 2020 16:27

