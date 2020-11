Scoret 16 mål i ny KRS-seier

Sebastian Schultz Hansen og Kristiansand Topphåndball ga seg ikke før det sto 37-26 hjemme mot Sandnes i søndagens seriekamp.

Sebastian Schultz Hansen scoret ti spillemål og seks fra straffemerket i søndagens 1. divisjonskamp i Aquarama. Foto: Terje Refsnes

KRISTIANSAND: I oppgjøret mellom KRS og Sandnes var det knyttet stor spenning til hvordan vertenes fysisk sterke lag kunne knekke koden på Sandnes’ spill med tempo og lettbeinte teknikere. Premissene var klare, tvinger man Sandnes til å bygge opp sitt spill i etablert, og unngå at de setter stor fart i ankomst, øket muligheten for KRS-gevinst. En av favorittene, Follo, fikk erfare tempoet til Sandnes i deres uavgjorte kamp nylig.

Gunnar Pettersen og Kjetil Tveit hadde gjort hjemmeleksen, og KRS tok kommando fra start. Matija Spikic reddet mye i vertenes mål, og tok motet fra oppgitte motspillere på flere straffer, samt i situasjoner hvor de kom alene med ham. Toppnivået til KRS-keeperen er av internasjonal standard.

Fortjent bestemannspremie

Det er vanskelig å overgå Matijas prestasjon i kveldens kamp skulle man tro, men det var faktisk en KRS-spiller som toppet det hele. Sebastian Schultz Hansen tok fram hele registeret, og ga seg ikke før 16 mål var å føre i protokollen.

En fortjent bestemannspremie ble selvsagt utdelt til Sebastian. Det ble en komfortabel seier i Aquarama denne søndagskvelden, og man fikk brukt store deler av troppen. KRS har dessverre flere spillere ute med skade for tiden, og spillere som Mathias Christiansen, Håkon Pettersen, Per Martin Almberg og Preben Egeli ville de fleste topplag i 1 divisjon ha slitt med å erstatte.

Ny skade

Mot Sandnes fikk man se at også Kristoffer Pedersen gikk av banen med smerter i skulderen. Vi krysser fingre og tær for at den fintesterke bakspilleren er tilbake til neste kamp. Med dagens seier, er man i en gylden posisjon i kampen om opprykket. Det gjenstår kamper mot Stavanger på bortebane og Fold i Aquarama før man er ved halvspilt serie. Matematikken er enkel, vinner KRS begge kampene, leder laget serien.

Fakta Kampfakta Kristiansand Topphåndball-Sandnes 37–26 (20–12) 1. divisjon håndball menn Aquarama, 200 tilskuere Mathias Mykjåland Risøy, Joakim Larson 3, Erik Sørensen, Eric Nicolay Skonhoft Jensen 3, Jon Robertsen 7, Jesper Brekke Hansen, Anders Vatsaas, Mats Skudvig Mork 3, Matija Spikic 1, Kristian Gyberg, Knut Skarsten Muggerud, Eirik Köpp 1, Sebastian Schultz Hansen 16, Kristoffer Haugen Pedersen 3, Victor Jan Skillhammar. Toppscorer Sandnes: Tord Lea Knutsen, 7 mål. Dommere: Erik Abrahamsen og Mads Myhrstad Utvisninger: KRS 6x2 min, Sandnes 3x2 min.