Fløy-scoring til liten nytte

Scoringen til Ole Fredrik Thorsen hjalp lite i lørdagens 1-3-tap hjemme mot Egersunds IK.

Lørdagens beste Fløy-spiller Jørgen Richardsen (t.v.) sammen med målscorer Ole Fredrik Thorsen. Foto: Dagfinn Grastveit

Dagfinn Grastveit, Fløy

FLEKKERØY: Fløy maktet ikke å ta kampen opp fra starten av mot et meget solid Egersunds IK. Etter 22 minutter sto det 0-3, og når hjemmelaget ikke klarte å redusere før pausen, var kampen i realiteten avgjort. Egersunds fysiske overtak var åpenbart i begynnelsen, og to scoringer av Elmar Hajdari og en av Alexander Dang gjorde at det sto 0–3.

Etter de tre scoringene hevet Fløy-gutta seg samtidig som nok Egersunds-spillerne slapp seg bakpå. Like etter 0–2 og 0–3 hadde Dardan Dreshaj fine sjanser til å redusere, men den godeste Dreshaj hadde ikke marginene med seg i denne kampen.

André Richstad hadde for øvrig et skudd som gikk like over etter snaue halvtimen. Richstad ble for øvrig kjørt til legevakten etter å ha fått en knallhard ball i ansiktet fra kort hold. Mot halvtid hadde Fløy flere fine tilløp, men det sviktet i den avgjørende fasen.

Kjempet godt

Fløy ga på ingen måte opp kampen, og hadde initiativet hele 2. omgang. Men flere gode tilløp langs begge kantene resulterte dessverre ikke i scoring før i det 68. minutt da innbytter Ole Fredrik Thorsen reduserte til 1-3, etter han fikk ballen litt skrått på mål og scoret sikkert. En meget frisk Jørgen Richardsen sørget flere ganger mot slutten av kampen for gode innlegg foran mål, men avslutningene var ikke av tilsvarende kvalitet. Like før slutt tråklet Sebastian Fredriksen seg gjennom Egersunds-forsvaret, men avslutningen ble litt for løs.

Dermed ebbet det ut med en fortjent Egersunds-seier, og Fløy vil nå vise omgivelsene guts og vilje ved å slå tilbake i de resterende kampene. Selv om alt håp om en topp-plassering nå er ute, er det viktig å avslutte sesongen med stil for motivasjon inn mot neste sesong.

Jørgen Richardsen var definitivt Fløys beste spiller denne gangen. Sebastian Fredriksen viste også hvilken klassespiller han er mot et solid Egersunds-forsvar.

Trener Nikola Trajkovic mente at man produserte nok sjanser til å kunne få med seg ett poeng, men Egersunds var meget effektive med sine tre scoringer på drøye 20 minutter.

Ros til Rægestimen

Ellers kred til Rægestimen som støtter gutta i med- og motgang. Bra jobbet på den noe tynt besatte tribunen!

Topplaget Bryne slo Vard Haugesund i dagens andre kamp i pulja etter en sein straffescoring av kristiansanderen Joacim Holtan.

Etter 15 kamper ligger Fløy på sjetteplass med 21 poeng, mens EIK ligger på andreplass med 30 poeng, sju poeng bak serieleder Bryne.

Fakta Kampfakta Fløy IL – Egersunds IK 1-3 (0–3) 0-1: Ermal Hajdari 4. min, 0-2: Alexander Dang 10. min, 0-3: Ermal Hajdari 22. min, 1-3: Ole Fredrik Thorsen (68. min) Tilskuere : 150 Gule kort: Matej Dekovic, Mats Holt, Tobias Henanger og Jørgen Richardsen Dommer: Sebastian Mikalsen , Rygge IL Fløys lag: Ante Knezovic, Jørgen Richardsen, Mats Holt, Matej Dekovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Tobias Henanger (Kristian Strømland Lien 77. min) Andre Rosmer Richstad ( Mathias Grundetjern 46. min) Thomas Nygaard, Sebastian Fredriksen, Dardan Dreshaj (Ole Fredrik Thorsen 67. min) Christoffer Myhre ( Kaj-Stian Apeland 67. min)