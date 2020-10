KRS-tap mot Nøtterøy

Kristiansand Topphåndball hadde søndag mulighet til å overta tabelltoppen i 1. divisjon, men tapte 28-31 borte mot Nøtterøy.

KRS-trener Gunnar Pettersen måtte konstatere at det ble tremålstap i søndagens seriekamp. Foto: May Elin Aunli (arkivfoto)

Kjetil Tveit Kristiansand Topphåndball

FÆRDER: Kristiansand stilte til søndagens seriekamp med fire strake seire og var innstilt på å hente hjem to nye poeng. Lagene skiftet på å lede i 1. omgang, men det var Nøtterøy som ledet 18–16 til pause. Bortelaget slet i forsvarsspillet hele veien og målvaktene kom heller ikke godt nok inn i kampen.

I starten av 2. omgang rykket Nøtterøy litt ifra og ledet hele veien. Men med over tre minutter igjen å spille var stillingen 30-28 og gjestene øyner et håp om poeng. Likevel endte Gunnar Pettersens menn opp med å tape med tre mål.

Andre omgang var imidlertid bedre forsvarsmessig og KRS-målvakt Matija Spikic bidro etter hvert med flere redninger. Men da var det i stedet stopp framover på banen. Kristiansand bommet rett og slett med for mange skudd i denne omgangen. Det positive er at laget fremdeles er med i toppen og sloss om opprykk sammen med Follo, Fold og Nøtterøy. Årets serie ser ut til å bli rekordjevn og det er mange lag som vil være med å kjempe hele veien. Positivt for Kristiansand var også at Håkon Pettersen var tilbake fra skade og bidro med fem mål. Lagets beste var igjen Per Martin Almberg.

Etter seks seriekamper har Kristiansand nå falt ned til femteplass på den jevne tabellen, med åtte poeng av tolv mulige. Fold HK topper med ni poeng.

Fakta Kampfakta Nøtterøy-Kristiansand Topphåndball 31-28 (18-16) 1. divisjon menn 90 tilskuere i Nøtterøyhallen KRS: Mathias Mykjåland Risøy, Joakim Larson 1, Mathias Christiansen 2, Eric Nicolay Skonhoft Jensen 2, Jon Robertsen 3, Jesper Brekke Hansen, Per Martin Grønning Almberg 9, Mats Skudvig Mork 1, Matija Spikic, Kristian Gyberg, Knut Skarsten Muggerud 1, Eirik Köpp 4, Kristoffer Haugen Pedersen, Victor Jan Skillhammar, Håkon André Pettersen 5. Toppscorer Nøtterøy: Anders Teige Bøe og Jørgen Vasvik, 6 mål hver. Utvisninger: Begge lag 3x2 min.