Travtips Sørlandets Travpark 10. januar

Glans Tider og hans nye trener Joan Kringeland Eriksen er mitt beste tips denne løpsdagen på Sørlandets Travpark.

Johan Kringeland Eriksen har en rekke flotte muligheter på Sørlandets Travpark søndag. Den beste sjansen ifølge travekspert Ingvar Ludvigsen med nykommeren Glade Tider. Foto: Hesteguiden.com

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

En herlig løpsdag med jackpot og over 600.000 kroner ekstra i fordeling på alle som er så dyktige at de kommer til mål og får alle riktig. Jeg har en fin følelse på at vi skal være en av dem som skal ta en del av den kaka. På det store forslaget spiller vi uten singelstrek, men trenger man en alenestrek, er 4 Glans Tider og hans nye trener Joan Kringeland Eriksen en sjansebanker. Han har meget fin kapasitet og holder han seg unna galoppen, tror jeg fort at dette er vinneren av V65-4. På det store forslaget tar jeg også med formtoppede Trø Loke.

V65-1 2140 autostart. Start 18.15

1 Florry's Princess M Fin Rask, men usikker form. C 2 Gentle Voice D Dal Svak sist. Kan bedre. C 3 Like No Other Å Ten Fin spurt til seier sist. B 4 Ohio Royal L Kol Fint løp på papiret. B 5 Trick Or Treat B Ste Ledet hele veien sist. B 6 Starstrucked T Sol Flink traver i grunnlaget. B 7 Somewifesomewhere J Er Knallgod sist. A

Somewifesomewhere-Like No Other-Ohio Royal Outs: Starstrucked

7 Somewifesomewhere imponerte på Sørlandet i sin siste start. Dro jevnt hardt unna i front og vant enkelt. Kan bli vanskelig å nå teten herfra, men skal uansett sees med en fin vinnersjanse. 3 Like No Other har også vært bra i det siste og fikk endelig uttelling sist på Jarlsberg. Spurtet da strålende og nådde fram til seier. Har et fint spor og får en fin reise. 6 Starstrucked var knallgod i høst, men hun mistet stilen og har galoppert seg bort i sine to siste løp i knallhardt selskap. Tilbake i slag er hun garantert med i fremste rekke.

V65-2 2140 autostart. Start 18.35

1 Willmin Å Ten Er i fin utvikling. B 2 Kringelandnehemja J Eri Meget fin spurt sist. B 3 Homme Alcor E Høi Har kapasitet. C 4 Milan T Sol Fart for seier. A 5 Nesvik Balder T Rei Nye galopp, men ok kapasitet, C 6 Øygard Jakson L Kol Positivt løp sist. C 7 Direktør Ribe A Ber Fint løp på papiret. B 8 Ty V Tjo Garderingshest. C

Milan-Kringelandnehemja-Willmin Outs: Direktør Ribe

4 Milan er den hesten i feltet med høyest toppfart. Har galoppert mye, men i en feilfri utgave har hun en solid vinnersjanse. 2 Kringelandnehemja viste litt framgang sist da hun fikk en trøblete reise litt bak i feltet. Kom via drøye spor og spurtet flott til bronse. Fra et fint spor og lite felt skal seierssjansen være fin. 7 Direktør Ribe har igjen funnet formen. Har gjort to fine løp på rappen og møter ikke verre selskap enn at han kjemper om seieren her.

V65-3 2140 volte til v/8,16,24, Start 19.00

1 Gilja Prinsen M Sol Ikke vist noe så langt. C 2 Nume Håp E Knu Står fint inne i dette løpet. B 3 Faste Maja J Dra Har et ok løp på papiret. B 4 Johs K.R. E Høi Gjør fine løp hver gang. B 5 Will Kvikk R Rol Maks sist. Bedre løp denne gangen. B 6 Gompens Ellar D Dal Vant sist. A 7 R.B. Odd A Ber Står litt tøft inne i dette løpet. B 8 Teddy Faks J Eri Gikk et bra løp sist. B 9 Valle Modin T Sol Premie er målet. C 10 Kayaks Minn Dott T Rei Premie er bra. D 11 Tusse Odin H Tha Tungt å se denne vinne. D

Gumpens Ellar-Teddy Faks-Faste Maja Outs: Nume Håp

Et vidåpent løp og her er det nok smart å få med seg oppvarmingene før man leverer kupongen. 6 Gumpens Ellar har startet sin karriere på en fin måte. Ble nummer fire i debuten før han fikk en andreplass på Forus. I sin tredje start så endte det med seier her på hjemmebane. Er urutinert som alle de andre i dette løpet, så noe sikkert kort er det ikke. 8 Teddy Faks syns jeg man skal være litt oppmerksom på. Han møtte en som ble for god sist, men han var nest best og ble nummer to på avstand. Møter rett selskap og jeg blir ikke overrasket om han vinner. 2 Nume Håp står innbydende til denne gangen. Har nok en klar rekordforbedring i kroppen og jeg blir ikke sjokket om hun leder hele veien.



V65-4 2140 autostart. Start 19.20

1 Nume Bris E Knu Litt fast sist. B 2 Eiklands Faks J Und Ikke så verst om han unngår galopp. B 3 Bufjells Magi L Kol Henter seg en premie. C 4 Glans Tider J Eri Av de bedre her. A 5 Gerifaks G Mik Maks sist. Løp i kroppen. C 6 Lille Odin H Tha Leter etter formen. C 7 Trø Loke Å Ten Er med i striden hver gang. B 8 Vesle Moi D Dal Trippelsjanse med klaff. C

Glans Tider-Trø Loke-Nume Bris Outs: Eiklands Faks

4 Glans Tider gjør en spennende debut i Eriksen regi. Gjorde en rekke flotte prestasjoner i Thygesen regi før hun i november flyttet til Østfold. Kommer nå ut etter en liten pause og skal regnes på direkten i slike omgivelser. 7 Trø Loke blir nok favoritt i løpet. Står litt langt ute, men han er ganske så stabil og han skaffer seg nok en fin posisjon på direkten. Dobbeltbanker i dette løpet.



V65-5 2140 volte til v/240. Start 19.40

1 Gompens Hønk D Dal Kjemper om seieren. B 2 Lille Senumsprinsen V Tjo Premie er målet. C 3 Bjønnum Baus P Kal Har fart for seier. B 4 Eilert J Gau Får seg en fin premie. C 5 Flammen Julie J Und Trippelsjanse i åpent løp. C 6 Eikjærva T Sol Rask, men trangt startspor. B 7 Misi Ø.K. T Rei Debuterer i ny regi. C 8 Valle Gulla E Høi Har et fint løp på papiret. A 9 Lilje Bausa B Ste Usikker form etter løpet sist. B

Valle Gulla-Gompens Hønk-Bjønnum Baus Outs: Eikjærva

8 Valle Gulla vant to strake i starten av desember og imponerte. Var ikke like god sist fra tet, men jeg er inne på at banen var veldig krevende. Er hun som i de to seiersløpene, tror jeg hun vinner selv om hun står på tillegg. 1 Gompens Hønk er min favoritt. Blir overfløyet av 2 Lille Senumsprinsen, men får nok tidlig overta teten. Treneren er litt usikker på formen, men har et så pass fint løp på papiret at han skal uansett sess med en fin vinnersjanse.

V65-6 2140 autostart. Start 20.00

1 Amazing Photo J Eri Løp i kroppen. B 2 Order By Post V Tjo Premie er målet. C 3 Roald A.Boko E Høi Ok sist etter pause. B 4 Be My Love J Und Trippelsjanse. C 5 Eva Gardenia T Sol Hatt liten pause. B 6 Rare Glide L Kol Har et bra toppnivå. A 7 Revenue Endurance Å Ten En av flere i åpent løp. B 8 Loutanic D Dal Vanskelig fra dette sporet. C 9 Bonarda J.T. P Kal Hatt lang pause. C 10 Ela Gammelsbæk G Mik Bra til sølv sist. B 11 Petruska K Hau Holdt farten sist. C 12 Cash Alo M Sør Ok sist etter galopp. C

Rare Glide-Revenue Endurance-Roald A. Boko Outs: Ela Gammelsbæk

6 Rare Glide har fin kapasitet i dette grunnlaget. Fikk etter hvert tet i et V75 løp på Momarken sist og ble tredje. Skuffet kanskje litt ved ikke å holde unna, men sto på ok og ble tredje. Møter ikke verre motstand denne gangen og regnes i toppen. 7 Revenue Endurance står litt langt ute bak startbilen, men kommer han seg inn i løpet så har han vist så god form at seierssjansen er til stede. 10 Ela Gammelsbæk fikk endelig en fin plassering etter en rekke galopper og utur. Hun har kapasitet for seier, men har ikke tid til noen galopp.

Lite V65-forslag

V65-1: 7-3-6

V65-2: 4-2-7-1

V65-3: 6-8-2

V65-4: 4 Glans tider

V65-5: 8 Valle Gula

V65-6:6-7-10

108 kroner



Stort V65-forslag

V65-1: 7-3-6-4-5

V65-2: 4-2-7-1

V65-3: 6-8-2-3-4-7-9

V65-4: 4–7

V65-5: 8–1

V65-6: 6-7-10

1680 kroner