Sørlendinger tok internasjonale medaljer i vektløfting

Ekteparet Jon og Helena Boye imponerte i veteran-EM og Synne Walle Tjønnvåg og Anine Linnea Keen Hansen vant sølv i nordisk for ungdommer.

Arendalittene Jon og Helena Boye representerer Kvadraturen Vektløfterklubb i klubbsammenheng. Nylig ble de henholdsvis nummer en og nummer fire i veteran-EM. Foto: Privat

Bendik Dalen Kvadraturen Vektløfterklubb

Det har vært noen kjempebra prestasjoner blant utøverne i Kvadraturen Vektløfterklubb i årets siste måned.

I år ble veteran-EM arrangert slik at løfterne konkurrerte i sin hjemklubb, filmet og sendte inn resultatene før de ble annonsert etter gjennomgang noen dager seinere.

Da resultatene kom kunne veteran-løfter og breddetrener i klubben, Jon Boye, slippe jubelen løs for sin første internasjonale gullmedalje. På forhånd var Jon en av favorittene, og han innfridde med løft helt opp mot sine personlige rekorder. Til vanlig konkurrerer han i -102kg, men løftet i dette stevnet i -109kg. I rykk fikk han godkjent 105kg. Han gjorde 110kg i siste løftet, men fikk dette under tvil underkjent pga. etterpress (bevegelse i albuene i mottaket). I støt slo Jon til med hele 135kg, og endte da opp med en overbevisende total på 140kg. Tett opp mot sine beste resultater. Dette ga en solid seier i klassen for menn under 45 år.

Helena Boye deltok også i EM og endte på en fjerdeplass i sin klasse med 60kg i rykk og 70kg i støt. Dette til tross for teipet ankel på grunn av en overtråkk hun hadde pådratt seg tidligere. Også det var en flott prestasjon, og ikke mange kilo opp til medaljeplassering. Neste år er det veldig realistisk å kunne kjempe om medaljene. Helena er breddetrener i klubben, men hun trener også seriøst selv, og ser stadig utvikling.

Sølvmedaljer til debutanter

På grunn av årets situasjon ble nordisk for ungdom arrangert online i hvert av landene 19. desember. Det var Finland, Island og Norge som i år deltok grunnet reiserestriksjoner i Sverige og Danmark. Til tross for dette var det likevel høyt nivå på løfterne, og tett konkurranse om medaljene.

Synne Walle Tjønnvåg og Anine Linnea Keen Hansen deltok i sitt første nordisk og imponerte. Synne var først ute i klasse -59 kg hvor hun fikk tre av tre godkjente løft og endte på 67 kg i rykk, som er bare tre kg unna norgesrekorden i denne klasse. Da lå hun på tredjeplass bare en kilo bak første- og andreplass.

Synne Walle Tjønnvåg ble nummer to i nordisk mesterskap for ungdom. Foto: Ola Bergheim

I støt ble det som ventet en spennende og jevn duell, hvor bare få kilo avgjorde det sammenlagte resultatet. Synne løftet godt denne dagen, og traff sikkert på sine to første løft. I siste løftet avgjorde hun kampen om sølvet med et imponerende løft på 79 kg. Det ga hun en total på 146 kg, bare to kilo bak den finske vinneren. Med 6 av 6 godkjente løft, opp mot sine personlige rekorder og sølv i sin første konkurranse med flagget på brystet, er dette absolutt et godkjent resultat av 17-åringen!

Neste år er Synne junior, og det blir spennende å se hva hun kan prestere både nasjonalt og internasjonalt i denne klassen.

Anine Linnea Keen Hansen ble nummer to i nordisk mesterskap for ungdom. Foto: Ola Bergheim

Anine deltok i fjerde pulje på lørdagen i klasse -64kg. I første rykk løftet hun 60 kg, men bommet så i neste forsøk. Til tross for dette kom hun sterkt tilbake og satt 63 i tredjeløftet, og lå på tredjeplass etter rykk. I støt løftet hun feilfritt med 75, 79 og 83 kg. Sisteløftet var også ny norgesrekord for ungdom. Hun tok dermed andreplassen foran ei islandsk jente som lå to kg foran henne etter rykk, men med en utrolig beinstyrke og et teknisk godt overstøt feide hun all tvil av banen og slo henne med hele seks kg i totalen.

Gullet i denne klassen gikk til Finland. Til tross for at dette var første konkurranse med flagget på brystet, tok Anine i september sølv i NM junior. 16-åringen er ungdom også neste år, men hevder seg på høyt nivå på junior også allerede i år.

Tidligere i desember tok kristiansanderen Veslemøy Kollstad gull i nordisk senior.

Det er absolutt verdt å nevne at både Anine og Synne ikke bare er gode til å løfte, men også noen imponerende utøvere i Functional Fitness (Crossfit). Denne allsidigheten og varierte treningen ser ut til å bare være en fordel for de unge, lovende jentene som har deltatt på flere landslagssamlinger i vektløfting, og som vi kan forvente å se mye av i årene framover.

Viljen til å pushe nye grenser på trening hver uke, kombinert med ivrige foreldre og et offensivt mindset hos jentene, gjør at de kommer til å fortsette å imponere i mange år.

En idrett i vekst på Sørlandet

Det er ingen tvil om at vektløfting er en voksende idrett på Sørlandet, med økende interesse og imponerende prestasjoner, både på den nasjonale og den internasjonale scenen. Kvadraturen Vektløfterklubb ble opprettet høsten 2018 og har allerede etablert seg som en av de mest aktive klubbene i landet med flere medaljer på NM i alle klasser, samt flere landslagsutøvere. I tillegg er det stor aktivitet med fulle fellestreninger tre ganger i uka, og fulle kurs med Jon og Helena, annenhver søndag.

Hovedtrener i klubben Thomas Eide leder treningene med hjelp av breddetrener Frank Leandro Fredriksen. Utøverne i klubben er også flinke til å hjelpe hverandre, uansett om de er ganske nye eller har holdt på lenge. Dette gjør at alle vil få utvikling og bli bedre og bedre for hver uke.