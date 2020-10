Sørlandet arrangerer årets største ponnidag

Lørdag arrangeres årets største ponnidag på Sørlandets Travpark.

Martine Erga og ponnien Pros Maserati (t.v.) og Ingrid Elise Rød og ponnien Luffsan vant NM-løpene i 2018, sist Sørlandets Travpark arrangerte mesterskapet. I midten daværende varaordfører i Kristiansand, Jørgen H. Kristiansen. Førstkommende lørdag er NM høydepunktet når Travparken arrangerer årets største ponnidag i Norge Foto: Hesteguiden.com

KRISTIANSAND: 90 ponnier fra hele landet møtes på sørlandsk jord med norgesmesterskapene som høydepunkt.

2020 har vært et annerledesår også for barn og unge som vier sin fritid til ponnitravet. Da koronapandemien rammet landet for alvor i vår ble også travsportens barneidrett stengt ned, og i flere måneder trente barna sin firebeinte venner kun hjemme hos seg selv.

Noen sporadiske ponniløpsdager har blitt arrangert på seinsommeren og utover høsten, men kommende helgs storstevne på Sørlandets Travpark blir årets største med 90 deltakere på plass.

Ekstra støtte

Lørdag arrangeres det løp for alle ponniklasser, og barn i alle aldre skal konkurrere og samles om sosiale aktiviteter.

– Jeg gleder meg veldig til å dra dette i havn sammen med dugnadsgjengen i Agder travforbund og Sørlandets Travpark. Det Norske Travselskap (DNT) har gitt ekstra støtte denne dagen, derfor har vi fått til litt ekstra rundt premier til alle deltakerne. Stort blir det ikke minst å se gleden fra barn og ungdom som får utøve sin sport. Året 2020 har ikke vært enkelt for noen sport dette året, heller ikke for barn og ungdom som kjører ponnitrav, sier Tove Onshuus, ponniansvarlig i DNT.

Sørlandske håp

Helgen innledes allerede fredag kveld med festmiddag for alle deltakerne, og lørdag arrangeres et tosifret antall løp fra tidlig formiddag til sein ettermiddag. Flere sørlandske ekvipasjer deltar i løpene lørdag, og høydepunktet under helgen er NM-løpene hvor Lillesand-ponnien Smedens Betty Boop er hjemmehåpet.

– Det er legges ned en fantastisk dugnadsjobb både i forkant og under dette arrangementet, og vi er veldig glade for at ponnibarna får en festdag å se fram til, forteller leder i ponniutvalget i Agder Travforbund, Lene Julseth.

Smittevernet i høysetet

Med tilreisende ekvipasjer fra hele landet er arrangørene svært fokuserte på smittevernet. Med egne smittvernsvakter på patrulje gjennom hele helgen føler Julseth seg sikker på at arrangementet oppleves som trygt for alle som deltar.

– En av de viktigste dugnadsrollene denne helgen er nettopp vaktene i gule vester og

desinfiseringsflasker i hendene. Dette er vakter som har hatt samme oppgave under tidligere ponniarrangement i vår regi og som kjenner området godt, understreker utvalgslederen.

Løpene på Sørlandets Travpark lørdag 31. oktober starter kl. 11.