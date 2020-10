Randesund raknet mot Volda

Etter en svak avslutning på søndagens seriekamp, måtte Randesund gi tapt 16-24 mot Volda.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Ingvild Bersås Westersjø og Randesund fikk det tøft i søndagens bortemøte med Volda. Foto: Frank Fosse (arkivfoto)

Brukergenerert innhold

Randesund IL

VOLDA: Randesund hadde spilt på seg godt med selvtillit etter 25-20-seieren mot Fjellhammer forrige helg og etter 20 minutter mot Volda var stillingen 6-6. Men så fikk vertene grepet om kampen og økte til 17-9 etter 14 minutter ut i 2. omgang.

– Planen før kampen var å spille «kjapp håndball langsomt», altså kjøre etter uten risiko. Vi klarte ikke å få opp tempoet nok til å få de lett kontringsmålene, påpeker Randesund-trener Fredrik Jæger Walderhaug og fortsetter:

Savnet en storskytter

– Volda sto i et veldig kompakt «islandsk» 5-1-forsvar hvor de alltid var to mot en, og da naturligvis etterlot seg undertall på motsatt side av ball. De gangene vi klarte å utnytte dette ved å trekke på og få ballen over i en «back-back-pasning», fikk vi umiddelbart gode sjanser. Men Volda justerte seg og var virkelig gode bakover. Vi savnet nok en skytter som hadde tvunget dem til å løfte seg litt, da det er meget tøft å møte dem i duellspillet på seks meter.

På stillingen 20-16 var Randesund på vei inn i kampen igjen, men med ytterligere fire scoringer av hjemmelaget de siste minuttene, endte det med Volda-seier 24-16.

Gamblet

– Jeg synes vi spilte en bra forsvarskamp, men vi klarte ikke å spille Volda ut i etablert angrep. Vi hadde sjansen til å komme tre mål bak med 10-12 minutter igjen, men vi misbrukte sjansen og de kontret inn et mål og går foran med fem mål. Det var nok vendepunktet for vår opphenting. Etter det måtte vi gamble med risiko i kontringsspillet og måte spille forsvar med spillere i uvante posisjoner pga. skader. Vi mislyktes dessverre med gamblingen, konkluderer Randesund-treneren.

For Randesund var det målvakt Elisabeth Benestad Rosenvold som ble kåret til beste spiller. Kine Kvalsund fikk prisen som hjemmelagets beste.

– Vi tar med oss mye bra forsvars- og målvaktsspill, og føler at et åttemålstap ikke representerer kampen i det hele tatt. Vi gjør dog for mange enkle feil (20+ tekniske feil), og det må vi luke bort mot Levanger lørdag, understreker RIL-trener Walderhaug.

Etter seks kamper ligger Randesund nå på 11. plass av 12 lag, med to poeng. Follo HK Damer topper 1. divisjonstabellen med ti poeng.

Fakta Kampfakta Volda-Randesund IL 24–16 (10–7) 1. divisjon kvinner 80 tilskuere i Voldahallen Randesund IL: Elisabeth Benestad Rosenvold, Ine Flaa Lindgren 2, Helene Mortensdatter Isachsen 4, Hanne Byklum 1, Anne Linn Eriksen, Ingvild Bersås Westersjø 1, Hanne Andve 3, Vilde Strandli, Mari Egeland, Ingrid Vehusheia, Anne Charlotte Benestad Rosenvold 1, Amanda Holmen Eriksen, Camilla Hennig-Olsen 4, Mina Pauline Gregersen. Toppscorer Volda: Kine Kvalsund, 6 mål. Utvisninger: Begge lag 2x2 min.