Nils Aurebekk til minne

En lysende ildsjel er slokket.

Nils Aurebekk (16. mars 1940-12. september 2020) var en ildsjel i Torridal IL i over 60 år. Og kona Ragnhild var med stort sett hele tiden. Foto: Martin Granum

Marit Høigilt Torridal IL

MINNEORD: 12. september 2020 gikk vår mangeårige ildsjel bort etter en tids sykdom. Tomrommet blir umulig å fylle, men de dype sporene etter den enorme innsatsen til Nils Aurebekk vil vare evig, både i og utenfor bygda vår.

– I et idrettslag som Torridal er vi helt avhengig av at medlemmene tar i et tak, sa Nils Aurebekk selv. Det gjorde han og kona Ragnhild til gagns i over 60 år. Så seint som i fjor høst og vinter ledet han arbeidet med utbedringer i lysløypa. Dag ut og dag ble tilbrakt i traktoren, i andre maskiner eller med hakke og spade. Og i det nye anlegget i lysløypa tilbrakte han fortsatt mye tid, helt til det siste.

Torridal IL er det eneste idrettslaget i Kristiansand som har egen skiskyttergruppe. Denne har blitt ledet av Ragnhild og Nils Aurebekk i en årrekke. Begge to har lagt ned utallige dugnadstimer i skiskyttergruppa, men de har også gjort en betydelig innsats for orienteringsgruppa.

Merittlista til Nils som ildsjel startet allerede i 1957/58, da han som 17-åring ble leder av juniorgruppa i Torridal IL. Siden hadde han en rekke verv både i og utenfor idrettslaget. Han var leder av Torridal Idrettslag i 1967-69, leder for hovedkomiteen i Sørlandsgaloppen 1975/76, leder for Vest-Agder o-krets i årene 1983-86, og han hadde diverse andre styreverv i Torridal, blant annet i kartkomiteen, skigruppa, orienteringsgruppa og skiskyttergruppa fra 1970 og helt fram til i dag.

Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Utallige er de tidlige morgener og sene ettermiddager som er brukt til å oppmuntre, tilrettelegge og motivere barn og unge.

I mindre idretter som skiskyting og orientering går ikke rekrutteringen like mye av seg selv som i de mer populære idrettene. Men Nils sitt engasjement og innsats var enormt for å holde liv i gruppene og fortsatt kunne tilby og introdusere disse aktivitetene for stadig nye barn og unge. Han var bestemt og målrettet, men samtidig opptatt av at alle skulle bli hørt.

Nils Aurebekk brant for frivilligheten og dugnadsånden. Vi håper og tror hans minne kan inspirere framtidige ildsjeler i bygda vår.

Stor er vår takknemlighet i dag, for den innsatsen Nils la ned for oss i Torridal IL, men også for hele bygda.

I den slake motbakken som nå har tatt form i lysløypa – med god utsikt til den helt nye skiskytterarenaen – der lever minnet om Nils Aurebekk videre, som den lysende ildsjelen han var for oss.

To sterke arbeidshender har fått hvile. Fred over ditt minne, Nils!

