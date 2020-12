Feiret bursdagen med 20 dødsehopp

Det var på tide med en ny utfordring.

Ådne Gyland fra Kvinesdal fylte nylig 20 år og feiret med å foreta 20 dødsehopp fra timeteren. Foto: Skjermdump fra video

Ådne Gyland

I april i år skrev jeg her i Lokalsporten om da jeg utfordret meg selv til å gå 100.000 skritt på ett døgn. Stuntet var et resultat av at det ikke har vært så mye å finne på i koronatida. At jeg begynte med dødsing, skyldes også at jeg har hatt mer fritid i år.

Jeg hadde fra før sett noen dødse-videoer på YouTube og syntes det så skikkelig kult ut. Mitt første døds i år gjorde jeg i mars og siden da har jeg foretatt 1–2 døds i måneden. Midt i november fant jeg ut at det hadde vært gøy å dødse hver helg fram til jul, hvilket jeg har jeg gjort. Nå i advent har jeg lagt inn en ekstra vri, hvor jeg dødser like mange ganger som antallet er på den spesifikke adventssøndagen.

Det var i den forbindelse ideen om å ta 20 hopp på bursdagen min 14. desember ble realisert. Det ble foreslått som en fleip ved middagsbordet av mine brødre, men siden jeg alltid har likt en god utfordring, tok jeg dem på ordet.

Her kan du se noen av dødsehoppene: