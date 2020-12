Fersk Kristiansand-proff med EM i blikket

Elias Auclair (15) har nylig signert proffkontrakt og skal kjøre EM i motocross i 2021.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Motocrossføreren Elias Auclair har fire ganger vunnet NM i aldersklassen 13-15 år og signerte nylig en proffkontrakt med Next Level Professional Norge. Foto: Next Level Motocross Team

Brukergenerert innhold

Tore Topstad, Kristiansand Motocrossklubb

KRISTIANSAND: – Dette er en stor mulighet for meg til å bevise hva jeg er god for. Jeg skal jobbe hardt og målrettet for å oppnå gode resultater også framover og gleder meg til å kjøre for Next Level Professional Norge, sier Elias.

Kristiansand Motocrossklubb/KMK har de siste årene satset mye på rekruttering av barn og unge til klubben som har tilholdssted i Sørlandsparken. Klubben har en bevisst strategi om å bruke mye tid og penger for at klubbens medlemmer skal kunne trives, og ikke minst oppnå mestringsfølelse og toppresultater gjennom mye trening, noe vi nå ser at Elias har klart.

Det finnes mange talenter i klubbene i Agder, men det er utvilsomt Elias som har nådd lengst. Han har sammen sin familie lagt ned mye trening og hatt klare mål om å nå toppen en dag i framtida.

Han har vunnet fire gull, en sølv og en bronsemedalje i NM i 13–15-årsklasen (85 ccm), og skal i 2021 kjøre i klassen 15–17 år (125 ccm). Planen til familien Auclair var å kjøre EM i 85-ccmklassen i 2020, og sesongoppkjøringen startet bra helt til covid-19 var et faktum i mars. Dette førte til at sesongens løp ble avlyst, men den drevne og motiverte motocrossfamilien satte ikke bremsene på av den grunn.

Fikk en av to proffkontrakter

De brukte tiden godt med å trene i Sørlandsparken så fort det var mulighet. Etter mye trening gjennom vår og sommer startet planleggingen for ny sesong 2021, og det var da Elias ble kontaktet av et profesjonelt norsk motocross-team som var interessert i å satse på ham. Han fikk tilbud om en av to plasser i det eneste norske profesjonelle motocrossteamet som skal satse internasjonalt i 2021.

KMK er stolt over at Elias nå ha fått proffkontrakt med Next Level Professional Norge, som vil ta ham ut i Europa for å kjøre EM og VM i motocross. Som en del av kontrakten med dette teamet skal Elias nå kjøre Yamaha YZ125 GYTR. Det er en sykkel i verdensklasse, og vil gi ham like gode premisser som eliten i Europa når det gjelder utstyr.

Varigheten på proffkontrakten er ett år, med mulighet om forlengelse om Elias ønsker. Han får nå dekket reiser, utstyr, sykler til løp, samt kost og losji.

Teamet har to av de beste trenerne i Europa, svenske Calle Aspegren og Magnus Hultberg. Teamet tilbyr utøvere muligheten til å utvikle seg til toppnivå nasjonalt og internasjonalt gjennom systematisk trening, tett oppfølging og gode målsettinger satt i system. Teamet er kjent for sin store dugnadsinnsats, og har utøvere fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Meget ivrig

Elias forteller her om sin lidenskap for motocross:

– Første gang da pappa kom hjem med en Honda 50 kubikk prøvde jeg litt utpå jordet vårt hjemme. Deretter sa jeg til pappa «Hvis du ikke bygger et hopp til meg nå, vil jeg ikke kjøre mer.» Jeg blir bare mer og mer i glad i denne sporten, selv om jeg har hatt noen skader, som budd på kravebein flere ganger, armen ut av ledd og brukket overarm.

Elias trener 10–12 timer hver uke og forteller at han stort sett bare gleder seg til å hoppe med sykkelen.

– Det kan være litt skummelt når man skal hoppe et sted man aldri har gjort før. Da må man pushe seg selv og bestemme seg for bare å gjøre det, understreker han.

KMK arrangerte klubbmesterskap i gokart januar 2020 og her er noen av deltakerne. Foto: Privat

Flere KMK-talenter

I tillegg til Elias har også KMK to andre talenter med i team-satsingen. Oliver Andersen og Alexander Ilebekk skal i 2021 prøve seg i Next Level Motocross Team sammen 37 andre dyktige utøvere, og med de forutsetningene som da ligger til grunn i kombinasjon med motivasjonen til utøverne, skal vi ikke se bort fra at Agder vil ha flere utøvere fra som kan nå like høyt som Elias.

Treningsteam finnes det på alle nivåer og for alle aldre i Norge. Eskild Baade er en annen talentfull utøver i KMK. Han har i flere år trent med MB Motocross Team.

Felles for Elias, Oliver, Alexander og Eskild er at de alle har erfaring fra mye kjøring i Sørlandsparken og hos de andre lokale klubbene, som Finsland Crossklub, Vennesla Motorsportklubb og Froland MX.

KMK har også i 2021 et eget team. Klubben har engasjert Steven Larsen som trener for klubbens unge talenter. 15 utøvere i alderen 9–15 år skal i vinter og hele neste år trene ekstra, i kombinasjon med treningsleir i helger. Vi håper at satsingen kan gi oss nye pallplasser i NM-runder i 2021/22.

De fire førerne i Teamk KMK som i 2019 deltok i statusløp: Eskild Baade (f.v.), Fillip Førland, Kevin Eidså og Oliver Andersen. Foto: Privat

Lang erfaring

I tillegg til Steven Larsen er også Hallvard Castle ansatt i klubben for å trene bredden og alle nybegynnere i klubben. Både Steven Larsen, som i mange år var personlig trener for Elias Auclair, og Hallvard Castle har begge kjørt på toppnivå i Norge og har lang erfaring som utøvere. Hallvard går på Idrettslinja på Gimle og vil i 2021 være ferdig utdannet trener innen motocross.

Det er også viktig å nevne at motocross ikke bare er for gutter. KMK har flere gode jenter blant sine utøvere, og det arrangeres lokale jentetreninger hvor Frode Berg er mentor og bidrar til at det stadig begynner flere og flere jenter i motocrossklubbene i Agder. Det er gøy at å se at interessen for motocross i hele Agder er i fin vekst, og det er moro at Elias Auclair nå lykkes og viser veien for andre lokale utøvere i Agder.