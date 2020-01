Tung styrketrening skal gi nye diskosmedaljer

Styrketrening med bare tre-fem repetisjoner er nøkkelen min til å bli enda sterkere.

Diskoskasteren Fabian Weinberg (18) fra KIF Friidrett er ubeseiret i sin aldersklasse i Norge, og kan blant annet vise til sølv fra U18-EM i 2018 og gull i nordisk juniormesterskap i 2019. Her gjør han seg klar til å presse en serie på 3x720 kilo i beinpress. Foto: Privat

Fabian Weinberg KIF Friidrett

UTØVERBLOGG: Jeg er godt inne i en tung styrketreningsperiode nå. Jeg kjører et system med to harde uker der jeg gir alt jeg har, og så har jeg ei uke der jeg kjører roligere, slik at kroppen skal få restituert seg før to nye harde uker. Nå som det er off-season og jeg ikke har noen konkurranser, liker jeg å finne ut hva min maksimale styrke er. Det er både motiverende og gøy, for da kan jeg sammenligne meg med de beste og se hva jeg må jobbe mer med.

Se video der jeg presser 3x720 kilo i beinpress:

Kostholdet mitt er slik at jeg har et stort inntak av kalorier. Jeg ligger på drøyt 6000 kalorier om dagen. Det gir full energi inn mot hver treningsøkt og gjør at jeg ikke blir for sliten i løpet av dagen. Jeg har både trening på skolen og trening etter skolen, som da er den harde økten. Jeg er inne i såkalt "bulking season", som betyr at jeg spiser masse mat og bygger opp muskulaturen slik at jeg blir så stor jeg kan. Jeg veier nå 105 kilo fordelt på mine 188 centimeter. Målet er å veie 107 kilo og holde meg stabilt der.

Se video der jeg løfter 2x240 kilo i markløft:

Min personlige rekord i de viktigste styrkeøvelsene er 155 kilo i benkpress, 255 kilo i markløft, 757 kilo i beinpress, 215 kilo i knebøy og 145 kilo i frivending. Jeg tenker jeg kan øke til 165 kilo i benkpress, 220 kilo i knebøy, 800 kilo i beinpress og 150 kilo i frivending.

Fabian Weinberg konkurrerte i U20-EM i Borås i fjor. Til høyre far og trener Michael Weinberg. Foto: Privat

Motivasjonen min blir stadig bedre ettersom treningen går fremover og jeg får positive kommentarer fra trenere. Jeg har tre hovedmål for 2020-sesongen. Det er å komme meg til U20-VM i Kenya og kjempe om medalje, knuse den norske juniorrekorden og å nærme meg kravet for senior-EM i Paris.

