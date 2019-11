– Det var veldig moro å få denne beskjeden, sier Conrad Wallem. Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Arendal-spiller tilbake på landslaget

Conrad Wallem (19) er tilbake i landslagsvarmen, og er med i den norske U20-troppen som møter Polen 18. november.

Arendal Fotball

ARENDAL: Wallem, som kom til Arendal fra FK Tønsberg forrige sommer, fikk sin landslagsdebut i vinter. Men på grunn av sykdom måtte han melde forfall til den påfølgende landslagssamlingen, og han ble dermed heller ikke tatt ut til VM-troppen for U20-landslag i sommer.

Moro etter skuffende sesong

Derfor er Conrad Wallem både glad og overrasket over at han nå har fått fornyet tillit med flagget på brystet.

– Det var veldig moro å få denne beskjeden, og det er gøy å oppleve at man kan bli lagt merke til, selv om denne sesongen var skuffende for Arendals del, sier landslagsspilleren selv.

Flere målpoeng

– Vi har ikke lyktes som lag, men personlig føler jeg likevel at jeg har hatt en bra sesong. Utover høsten har jeg også notert meg for flere målpoeng, og det har kanskje hatt betydning for at jeg ble tatt ut igjen nå. Det har vært viktig for meg å være mer involvert i målene som scores, og derfor har det vært fint å få bedre uttelling nå i høst, sier Conrad Wallem som har spilt mye i en kantrolle etter sommerferien.

– Jeg vet ikke om det er som midtbanespiller eller kantspiller jeg er best, og jeg trives i begge rollene. Men det har kanskje vært enklere å bidra med mål og målpoeng med en litt mer offensiv rolle i laget, sier 19-åringen.

God oppfølging

Han har funnet seg godt til rette i Arendal etter overgangen i fjor sommer. I løpet av året har han fullført videregående skole, og er fast bestemt på å fortsette utviklingen også på fotballbanen.

– Jeg synes jeg har utviklet meg på alle områder etter jeg kom til Arendal. Her har jeg gode medspillere og får matchet meg på et høyt nivå. Samtidig har jeg tett oppfølging av både Steinar (Pedersen) og Roger (Risholt), så jeg vet hva jeg må jobbe med å forbedre i mitt eget spill. I tillegg har jeg også utviklet meg mye fysisk etter at jeg kom til Arendal, så jeg føler jeg er blitt bedre på de fleste områder. Den tette oppfølgingen fra Steinar og Roger har betydd mye, og de skal ha en god del av æren for at jeg nå får en ny mulighet til å vise meg fram på landslaget, sier Conrad Wallem.

Sikter høyere i 2020

Et landslagsuttak mot slutten av sesongen er selvfølgelig en ekstra inspirasjonskilde foran en lang vintersesong med mye tøff fysisk trening – og fravær av tellende kamper.

– Jeg ønsker å fortsette utviklingen også i 2020. Målet er å ta mer tak i kampene, sette mer preg på spillet og kommunisere tydeligere med lagkameratene. På de områdene kan jeg fortsatt forbedre meg mye. Dessuten er det viktig for meg at vi som lag gjør det bedre neste sesong, og det ønsker jeg å bidra til. Selvfølgelig skal et så godt fotballag med så mange gode spillere som oss, kjempe om opprykk. Det vil jeg veldig gjerne bidra til i 2020, sier Conrad Wallem.

U20-troppen mot Polen

Mads Hedenstad Christiansen – Lillestrøm

Enock Mawete Mwimba – Aalesund Philip Slørdahl – Lillestrøm

Erik Tobias Sandberg – Skeid

Colin Rösler – NAC Breda

Sebastian Jarl – KFUM

Conrad Wallem – Arendal

Marcus Holmgren Pedersen – Tromsø

Emil Kalsaas – Brann

Mikael Ugland – Start

Jonas Fredriksen – Sogndal

Markus Solbakken – HamKam

Tobias Christensen – Molde

Elias Hagen – Grorud

Robert Williams – Stjørdals/Blink

George Gibson – Sandefjord

Erik Botheim – Rosenborg

Ole Didrik Blomberg – Åsane

Kevin Krygård – Haugesund

Filip Delaveris – Odd