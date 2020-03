Ny storseier til Randesund

Randesund er fortsatt i rute til opprykkskvalifisering etter søndagens 31-19-seier mot Gjerpen 2.

Randesund-spiller Maja Nordset-Stokke (t.h.) i en duell fra en tidligere seriekamp denne sesongen. Foto: Erlend Mathisen (arkivfoto)

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

KRISTIANSAND: Søndagens seriekamp mot svakt plasserte Gjerpen var en kamp som alle forventet at vi skulle vinne. Serietoer Våg vant sin seriekamp dagen før, og satte press på oss hva gjelder å opprettholde avstanden på tabellen. Vi startet veldig positivt i søndagens kamp, men klarte ikke å sette sjansene våre.

De første 10-15 minuttene var preget av tekniske feil og skuddbom før det løsnet. Vi byttet ut de fleste spillerne halvveis da det ble for utålmodig og unøyaktig i spillet. Vi fikk mer tålmodighet i spillet vårt etter byttene og tok vare på de gode sjansene våre. Til pause sto det 16-10 til RIL.

Fakta Kampfakta Randesund-Gjerpen 2 31–19 (16–10) 2. divisjon kvinner avd. 2 Sukkevannhallen, ca. 80 tilskuere Dommere: Erik Dørhelen og Herman Leiulfsrud Aass. Utvisninger: Randesund 2x2 min, Gjerpen 2 2x2 min. Toppscorer Gjerpen 2: Lotte Homleid Løchen, 8 mål. Randesund: Stine Heier, Lisa Nordseth 1, Linea Fronth Hovland 2, Helene Mortensdatter Isachsen 3, Kristine Hårtveit Thomassen 2, Hanne Byklum 4, Anne Linn Eriksen 4, Martine Høyer Thorsen, Ingvild Bersås Westersjø, Ingrid Vehusheia 6, Anne Charlotte Benestad Rosenvold 3, Elisabeth Benestad Rosenvold, Maja Nordseth Stokke 3, Camilla Hennig-Olsen 3, Ine Flaa Lindgren.

I pausen ble vi enige om å starte 2. omgang slik vi åpnet kampen. Jentene som startet kampen hadde egentlig fullstendig kontroll, men klarte ikke ta vare på sjansene. Det funket utvilsomt bedre etter pause, og vi rykket ifra. Etter halvspilt 2. omgang byttet vi igjen hele laget og fortsatte det gode spillet. Det endte 31-19 til oss, og to meget viktige poeng ble med oss videre.

Nå har vi fire kamper igjen av sesongen i 2. divisjon, og ligger fire poeng foran tabelltoer Våg, og seks poeng foran tabelltreer Runar. Vi må vinne tre av fire kamper for å klare kvalik, men vi kan også overleve med to seire, samt tape med mindre enn 14 mål over Våg.

Nå tar vi hver eneste kamp som en finale, og vi starter den siste perioden med å ta imot Stavanger hjemme i Sukkevannhallen kommende søndag.