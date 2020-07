Steinsland bygdemaraton for åttende gang

Igjen byr Odd Gunnar Tveit og hans medhjelpere i Birkenes idrettslag til maratonløp med start fra Steinsland på grensa mellom Birkenes og Vennesla.

Erik Bergersen satte i 2017 løyperekord i Steinsland bygdemaraton med 2.57.45 timer. Foto: Privat

Løpet arrangeres lørdag 1. august og er ei rundløype rundt Ogge. Løypa går gjennom tre kommuner, Vennesla, Iveland og Birkenes. Opprinnelig var løpet satt opp lørdag 2. mai, men måtte utsettes grunnet koronapandemien.

Nå har vi fått godkjent løpet og nødvendige smitteverntiltak blir iverksatt. Alle får premier og minnediplomer og atmosfæren før, under og etter løpet har gjort sitt til at deltakerne kommer igjen.

Et eksempel på originalitet og miljø, er at det er en «følgetraktor» mellom hver drikkestasjon. Både deltakere og publikum får servert bløtkake i målområdet, som er på gården der Odd Gunnar Tveit bor.

Nå er det også halvmaraton. Da løper en ikke rundt Ogge, men tar over fra Skjerkedalen til Vassbotn og kommer igjen inn på maratonløypa.

Selve løypa er nok krevende, men går i tillegg gjennom idylliske partier rundt Ogge, vannet som har gitt den tidligere jernbanestasjonen Oggevatn sitt navn.

Det er inndelte klasser for både kvinner og menn og litt ulike starttider, avhengig av løpslengde og antatt slutt-tid. Siste start er kl. 11 for maraton og kl. 12 for halvmaraton.