Travtips Sørlandets Travpark 1.12.19

Søndag kan Øystein Tjomslands Lesja Odin bli historisk. Vinner han V65-1 i Travparken, blir han den første travhesten i Norge som vinner 25 strake seire fra debuten.

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

I dette V65-spillet er det også jackpot med 675 012 kroner ekstra i sekserpotten.

V65-1 2140 volte til v/460. 20 meter 200 poeng, Start 18.15

1 Fjord Jerka A Aks Ok form, men møter overmakten. C 2 Mietor K Løv Trippelsjanse. C 3 Løkki Dino P Kal Løp i kroppen. Trippelsjanse. C 4 Bacchus Ø.K. T Sol Herlig kriger. Kjemper om sølv. C 5 Lesja Odin Ø Tjo Aldri tapt. Banker. A 6 Kolnes Tom J Eri Rask, men best på sprint. C 7 Myhreng Brage Å Ten Kan hente seg en fin premie. C 8 Troll Svenn E Høi Herlig kriger. C

Lesja Odin-Troll Svenn-Løkki Dino Outs: Bacchus Ø.K.

Utrolig gøy at 5 Lesja Odin forsøker å sette alle tiders rekord i norsk travsport på sin hjemmebane. Om han vinner i søndagens løp, sletter han sin far Moe Odins 17 år gamle rekord med 24 strake triumfer fra og med debutløpet. Han blir bare bedre og bedre og uten uhell på veien, blir det den 25 seieren i det 25 forsøket for Tjomslands øyesten. Omgangens banker.

V65-2 2140 autostart. Start 18.35

1 Aner Ikke A Øde Bra sist etter fin spurt. B 2 Moi Edel S Bir Bedre form enn raden. B 3 Mjølner Brun O Gud Gikk sist etter galopp. B 4 Lome Perla J Thy Bra, men galoppert i det siste. B 5 Torden Prinsen M Fin Viste form igjen sist. B 6 Vestpol Kongen R Røy Av de bedre her. A 7 Flyveren F Lin Gammel fighter. Premie. C 8 Jerkla O.K. J Ell Usikker form. C 9 Valle Hugo A Tjo Fint spor. Kjører sitt første løp. B 10 Åspe Prinsen C Fid Premie er målet. C

Vestpol kongen-Valle Hugo-Mjølner Brun Outs: Moi Edel

Et amatør/stallmannsløp med mange flotte ekvipasjer på startstreken og der 6 Vestpol kongen og eieren Rune Røyrås blir klar favoritt. Den Tjomsland-trente traveren har ikke startet på noen måneder så formen er noe usikker, men om han er i nærheten av løpsform så skal vinnersjansen være god. Amalie Tjomsland, datter av Øystein Tjomsland gjør sin debut i løpsbanen med 9 Valle Hugo. Det man skal være klar over er at Amalie har vunnet en rekke ponniløp i sin karriere, så hun er langt fra urutinert. Hun har også fått en bra hest å kjøre og om han er tilbake på sitt toppnivå, kjemper de om seieren. 2 Moi Edel er egentlig ganske så bra, men har en begredelig rad. Sist på Forus galopperte hun med fin fart under høvene i den siste svingen og gikk nok muligens glipp av en plass blant de tre beste. Dyktige Stine Birkeland får sjansen denne gangen og jeg blir ikke sjokket om hun er med i seierskampen. 3 Mjølner Brun er også mye bedre enn raden. Kom ut etter pause sist og galopperte i den siste svingen. Kom strålende tilbake og så meget fin ut i målgang selv om det ikke ble premie.

V65-3 2140 volte til v25,50,75. Start 18.55

1 Moi Diva R Røy I fin form. B 2 Sommerstjerna E Høi Er nok ute for å lære. C 3 Stjernesjura Ø Tjo Galoppert mye, men har kapasitet. B 4 Direktør Ribe O Gje Mye galopp i det siste. C 5 Trø Loke Å Ten Er i fin utvikling. A 6 Nesvik Balder T Rei Har litt kapasitet. B 7 Kleppe Nido K Løv Fin treåring. Hatt pause. B 8 Rise Kongen A Sve Herlig ekvipasje. B 9 Dale Lise G Mik Kommer ut etter pause. C 10 Eiklands Faks J Und Vanskelig fra langt tillegg. C

Trø Loke-Kleppe Nido-Rise kongen Outs: Stjernesjura

5 Trø Loke er en fin fireåring som har startet sin karriere på en flott måte. Står 20 meter tøffere inne i løpet kontra 3 Stjernesjura, men om han fortsetter den fine trenden, har han en fin mulighet til å vinne igjen. 7 Kleppe Nido var meget bra i sitt nest siste løp der han vant enkelt her på travparken. Skuffet gangen etter og har deretter hatt en lang pause. Har høy kapasitet for grunnlaget og han må regnes i toppen. 3 Stjernesjura venter vi på at skal få uttelling. Har ikke fått det til å stemme, men hun skal kunne litt, denne hoppa. 8 Rise kongen har meget høye fartsressurser, men har slitt mye med helsa. På en god dag kan han absolutt vinne.

V65-4 2140 autostart. Start 19.15

1 Master Joshua A And Maks sist. Premie. C 2 Ero'kamano Ø Tjo Kan litt, men formen? B 3 Julia Early P Kal Rask. Premie er bra. C 4 Classic Thompson J Und Maks sist. Ventes forbedret. B 5 Lara's Revenge S Høi Trippel med klaff. C 6 Beenthere Donethat G Mik På rett vei. B 7 Dante Kievitshof S Bir Positiv sist etter fin avslutning. B 8 Troja Face Å Ten Hest med høy kapasitet. A 9 Nico Lane E Høi Fint spor. Gardering. B 10 Cromwells Shadow A Ber Premie som gjelder. C

Troja Face-Beenthere Donethat-Classic Thompson Outs: Dante Kievitshof

8 Troja Face har overlegen kapasitet, men surrer og roter fra tid til annen. På sitt beste vinner han, men jeg garderer på den store kupongen. 6 Beenthere Donethat har gjort fine løp i det siste og viser at formen er på rett vei. Om favoritten roter så står han klar til å overta. 7 Dante Kievitshof vinner ikke så ofte, men han var kraftig forbedret sist etter miljøbytte. Har flyttet fra banen til filialen i Søgne og det har gitt en formtopp. 4 Classic Thompson skal man se opp for. Han var svak sist, men nå har han fått et løp i kroppen og fra et perfekt spor så får han tet. Om toppformen er der så kan han lede hele veien.

V65-5 2140 volte til v/110. 20 m/v 175 poeng. Start 19.35

1 Ruskeli Svarta T Rei Har fin kapasitet. Hatt pause. C 2 Nesvik'n P Kal Kommer ut etter pause. C 3 Sæther Lomen E Høi Møtt gode hester i det siste. C 4 Kvindølen A Ege Et løp i kroppen. C 5 Aarbakks Evelyn J Und Ga seg helt sist. C 6 Gerifaks G Mik Kommer ut etter lang pause. C 7 Stjerne Kos T Sol Knallform. Favoritt. A 8 Holen Storm Å Ten Hatt liten pause. Trippelsjanse. B 9 Lille Odin H Tha Herlig ekvipasje. C 10 Etne Spretten Ø Tjo I meget flott form. B

Stjerne Kos-Etne Spretten-Lille Odin Outs: Holen Storm

7 Stjerne Kos har vært enormt bra i siste halvdel av sesongen med fem triumfer på sine seks siste starter. Dette er en traver som fortsatt er i fin utvikling og uten uhell på veien så er vinnersjansen god igjen. 10 Etne Spretten kan man si mye pent om. «Gutten» til Svein Kåre Kaldheim har på 17 starter i år vært blant de tre første i hele 13 ganger. Det er ganske så imponerende da man ikke hadde de veldig store ambisjonene i forkant av sesongen. Han er litt egenrådig og tar seg noen pauser innimellom, men med fullt fokus i hele løpet så skal favoritten ikke føle seg for trygg på seier. 8 Holen Storm kan en del, men litt vanskelig å si hvor han står formmessig etter pause.

V65-6 2140 autostart. Start 19.55

1 Glennis Attack E Høi Perfekt spor. B 2 Al B. Back Zet S Høi Ble langt frem sist. C 3 Thai Voyager P Kal Kommer ut etter lang. C 4 Anthony Downs T Sol Meget bra form. B 5 I See U. One Å Ten Premie er målet. C 6 Banker Go's M Sør Premie som gjelder. C 7 Rebella Mystic L. J Und Spurter fint med rett løp. C 8 Highland Breeze G Mik Møter rett selskap. A 9 Ubuntu K Sør Trippel med maks klaff. c

Highland Breeze-Anthony Downs-Al B. Back Zet Outs: Glennis Atack

8 Highland Breeze står uten seier på sine fem siste starter i år, men man skal huske at hun har møtt veldig tøff motstand. Mot enklere motstand denne gangen så har hun en meget fin vinnersjanse selv om sporet er dårlig. 4 Anthony Downs er en traver jeg har sansen for. Har bra kapasitet og om han har dagen så kan han fort lede hele veien. 1 Glennis Attack har gjort to fine løp i Thygesen regi. Fra et fint spor kjemper hun i toppen.

Lite V65-forslag:

V65-1: 5 Lesja Odin

V65-2: 6–8

V65-3: 5–7

V65-4: 8 Troja Face

V65-5: 7–10

V65-6: 8-4-1

24x5=120 kroner

Stort V65-forslag:



V65-1: 5 Lesja Odin

V65-2: 6-8-2-3

V65-3: 5-7-3-8-1-6-9

V65-4: 8-6-7-4-9-2

V65-5: 7-10-8

V65-6: 8-4-1

1512 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Rune Stensland

Publisert 30. november 2019 07:00