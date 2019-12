Vidar Tjomsland bød på seiersgest da råsterke Tangen Elvira satte i gang en sørlandsk snuoperasjon det luktet svidd av. Foto: Hesteguiden.com

Tjomslands Elvira startet snuoperasjonen

Start-supporter Øystein Tjomsland var langt nede da LSK ledet 4-0 på Åråsen. Så vant stallhesten Tangen Elvira på Bjerke, og den vanvittige snuoperasjonen var i gang.

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

OSLO: Trenerchampion og svoren Start-supporter Øystein Tjomsland var langt nede onsdag kveld. Hans kjære fotballklubb var i alvorlige vansker i eliteserie-kvalifiseringskampen mot Lillestrøm, og lå under 4-0 på Åråsen. Da innledet stallhesten Tangen Elvira det som skulle bli en vanvittig snuoperasjon for sørlendingene.

Lillebror Vidar Tjomsland lot den råsterke hoppa gjøre grovjobben selv på utsiden av lederhesten, og nedover oppløpet spratt Tangen Elvira unna til sikker seier. 36-åringen fra Søgne kunne vise tommel opp til fotografene i god tid før målpassering.

– Tangen Elvira er voldsomt sterk og i dag handlet om å kjøre feilfritt, da trodde jeg vi skulle vinne, fortalte Tjomsland etter løpet.

Som lyn fra klar himmel snudde det samtidig på Åråsen. Martin Ramsland, som av alle ting er sponset av nettopp Team Tjomsland, noterte seg for ikke bare ett, men tre mål i løpet av seks spinnville minutter. Med det var opprykket et faktum for Start.

Ask Viktoria feiret Start-opprykket med å ta Team Tjomslands andre seier for kvelden på Bjerke. Foto: Hesteguiden.com

For å toppe det hele sørget Ask Viktoria for Tjomsland-stallens andre seier for kvelden da hun akkompagnert av Vidar Tjomsland feiret opprykket med å ta sin tredje strake seier.

