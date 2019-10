Etter to strake seire ligger Start 2 fem poeng over nedrykksstreken i 3. divisjon. Michael Andreas Kandola

Start-rekruttene kneblet Donn

Start 2 vant mandag 3-0 mot Donn på Kristiansand Stadion.

KRISTIANSAND: Mandag kveld var det duket for et lokalderby på Kristiansand Stadion, da Start 2 gjestet Donn i Norsk Tipping-Ligaen. Det skulle ikke ta lang tid før Start 2 festet grepet i "slaget om Lund". Etter kun ti minutter skjøt Adnan Hadzic bortelaget i ledelsen.

Rett før pause mottok Mathias Bringaker ballen på venstre side av banen, dro av to Donnspillere og dobler Starts ledelse. Dermed gikk Start 2 til pause med en 2-0 ledelse.

– Vi er litt skuffet over at førsteomgangen er litt rotete. Men det er gress, det er derby og det er tett. I tillegg synes jeg at de (Donn) har bra avstander i laget, så det blir litt vanskelig for oss å spille fotball. Så da blir det litt krig om andreballer og litt lange baller. Sånn sett kommer vi godt ut av det med 2-0 til pause. Vi gir beskjed i pausen om at vi må steppe opp det offensive spiller i andre omgang, sa Start-trener Mattias Andersson etter kampen.

I andre omgang satte Sander Emanuelsen inn Starts tredje mål for kvelden. Dermed vant laget 3-0 mot Donn, og har nå sikret seg en luke på fem poeng ned til Bryne 2, som er på nedrykksplass i Norsk Tipping-Ligaen. Start 2 ligger på 11. plass med 28 poeng etter 23 kamper, mens Donn er på tiendeplass, også med 28 poeng og bedre målforskjell enn Start 2.

– Det er vel rettferdig at vi vinner. Nå ser situasjonen mye bedre ut, vi har tatt seks poeng på kort tid og har en ny kamp på lørdag. Akkurat nå føles det bedre, men vi må gjøre jobben hele veien inn. Det er tett i det sjiktet vi befinner oss i, påpekte Mattias Andersson.

Kampen mot Madla spilles lørdag kl. 15:00 på Sparebanken Sør Arena.

Donn-trener Rolf-Martin Skonhoft meldte følgende etter matchen:

– Kampen er jevnspilt, Start 2 skarpere i offensiv boks og setter sjansene. Vi brenner to gigantmuligheter på 0-1 i 1. omgang. Hadde vi scoret her, kunne matchen fått et annet utfall. Resultatmessig er vi skuffet, men prestasjon står til godkjent. Vi tar med oss det positive inn i de tre siste matchene. Tre cupfinaler gjenstår for oss.

Fakta Kampfakta Donn – Start 2 0-3 (0-2) 3. divisjon menn avd. 3 Kristiansand Stadion 0–1: Adnan Hazic (10) 0–2: Mathias Bringaker (42) 0-3: Sander Emanuelsen (63) Gult kort: Marius Hammersmark og Lasse Byklum, Donn og Mathias Bringaker, Start 2. Donn: Udjus, Tveito, Jensen, Byklum (Garsrud fra 83 min.), Hammersmark, Wigardt (Torsvik fra 83 min.), Tangen, Hagen, Aamodt (Eide fra 77 min.), Michelsen (Myhrstad fra 75 min.), Clement (Sersland fra 23 min.) Start 2: Pedersen, Ujkani, Sjøkvist, Berger, Eftevaag (Myhre fra 88 min.), Aremu, Dacic, Hadzic, Bringaker (Emanuelsen fra 56 min.), Lien (J. Ugland fra 86 min.), Markovic.