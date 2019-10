En sentral Fløy-sekstett fra venstre: André Richstad, Kaj-Stian Apeland, Ole Fredrik Thorsen, Anders Hella, Sander Bergan og Julian Ommundsen. Dagfinn Grastveit

Fløy vant sin 20. serieseier

Lørdag vant Fløy sin 20. seier av 23 mulige, i oppgjøret mot Stavanger-laget Brodd.

FLEKKERØY: Fløy sikret opprykket tilbake til 2. divisjon forrige helg, slik at det denne helgen handlet om å fullføre sesongen med stil. Det var meldt på forhånd at trenerduoen Nikola Trajkovic og Nils Petter Andersen kom til å rotere noe på laget, der et par unggutter ble sluppet til. Og de som nå fikk sjansen leverte solide prestasjoner.

Kaj-Stian Apeland fikk første kamp fra start og var både ballsikker og offensiv fra sin backposisjon. Brodd er et av tre lag som Fløy har avgitt poeng mot i årets sesong. Kampen i Stavanger var av det dramatiske slaget der Fløy fikk utvist Matej Dekovic halvveis i første omgang, men til tross for dette fikk Fløy med seg ett poeng etter scoringer av Matej Dekovic og Henrik André Dahlum.

Den likandes Stavanger-klubben i grønt og hvitt hadde med seg opprykkskake med gratulasjonshilsen på til Arkicon Arena, en meget hyggelig gest.

Brodds målscorer Sanel Bojadzic. Dagfinn Grastveit

Kampen mot Brodd startet med et overtak til gjestene fra Rogaland, der de tok initiativet de første ti minuttene. Etter kvarteret var spilt scoret Fløy mot spillets gang. Fløys unggutt Magne Karlsen ble spilt gjennom på vei mot mål, og i duell med keeper og forsvarere fikk han dyttet ballen til høyre hvor Hella kom på løp. Hella gjorde ingen feil og satte enkelt inn 1–0 til hjemmelaget.

Etter halvtimen kombinerte hjemmelaget fint på høyresiden. Richstad gikk på løp i boks, fikk et bra innlegg langs bakken og avsluttertangrepet med en fin avslutning i mål. 2–0 i favør Fløy. Men Brodd ga seg ikke og fortsatte å fighte og skapte flere sjanser. Rett før pause kom scoringen fra Stavanger-laget da fighteren Sanel Bojadzic ble spilt gjennom alene med keeper. Han gjorde ingen feil og Brodd reduserte til 2–1.

I pausen gjorde Fløy tre bytter der Sigurdsen, Richstad, Karlsen gikk ut og Dreshaj, Fredriksen, Thorsen kom inn.

2. omgangen var ikke like rik på sjanser som førsteomgang. Fløy slapp til et par unggutter som debuterte for a-laget, Sander Bergan og Julian Ommundsen. Og begge viste at de blir å regne med i årene framover i Fløy-drakta.

Fakta Kampfakta 3. divisjon avd. 3 Fløy – Brodd 3–1 (2–1) Mål: Hella (’15), Richstad (’29), Bojadzic (’44), Thorsen (’73). Gule kort: Dreshaj og Bergan (Fløy), Thøgersen og Laursen (Brodd). Dommer: Hussein Al-Kharasani (Tveit IL) Fløy (4-3-3): Knezovic – Kleppa, Naglestad, Dekovic, Apeland – Richstad, Heggi, Eikeland – Hella, Sigurdsen, Karlsen. Benk: Olsvoll, Fredriksen, Dreshaj, Thorsen, Henanger, Bergan, Ommundsen

Med kvarteret igjen på klokka kom dagens høydepunkt da Ole Fredrik Thorsen klinket til på halvvolley fra 16-meteren. Skuddet var så hardt at Brodd-keeperen ikke klarte å stoppe det, selv om han fikk hendene på ballen. En deilig golazo fra øygutten! 3–1 til Fløy.

Det så lenge ut til å skulle holde seg kampen ut. Men på overtid ble en Broddspiller dyttet i ryggen og dommer pekte på straffemerket. Brodds norsk-brasilianske stjernespiller Jefferson De Souza gikk fram for å ta straffesparket. Men Fløys kroatiske keeperkjempe Knezovic hadde ingen planer om å slippe inn flere baklengs. Han strakte seg lang som han var og reddet mesterlig. Returen hans datt i beina på nevnte Jefferson, men han klinket til og ballen smalt i tverrligger og ut.

Det hele endte dermed med 3–1 seier til Fløy. Knezovic og Fløy-forsvaret har dermed bare 15 innslupne mål på 23 spilte kamper. En prestasjon helt i toppklassen! I tillegg har Fløy scoret hele 70 mål denne sesongen. Dagens Fløyspiller ble igjen kåret av Klubb 22, den gikk til dagens kaptein på midtbanen Henrik «Heggi» Andersen.

Idag leverte gutta solid nok en gang og står nå med 20 seire og treuavgjorte på 23 spilte kamper. En fantastisk bra sesong nærmer seg slutten. Det gjenstår bare tre kamper: Staal (borte), Mandalskameratene (hjemme) og Start 2 (borte).

Vi inviterer alle og enhver til opprykksfest og toppkamp mot Mandalskameratene på Arkicon Arena lørdag 19. oktober kl. 13.00. Her venter en knallkamp av et lokaloppgjør og et kjempeopplegg rundt selve kamparrangementet som man ikke vil gå glipp av. Vi ses på årets siste hjemmekamp i 2019 på Arkicon Arena Flekkerøy 19. oktober.