Nordsjø Odin var en enorm vinner på Biri lørdag. 4-åringen er på full fart på vei inn i eliten, og var en av Øystein Tjomslands to V75-vinnere. Anders Kongsrud

Tjomsland-traver på full fart mot eliten

Øystein Tjomslands stortalent Nordsjø Odin leverte på alle områder på Biri lørdag.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

For mindre enn 50 minutter siden

Først ble han avlsgodkjent, deretter feide han motstanderne av banen i storløp.

Gjennom mange år var Øystein Tjomslands Tekno Odin verdens beste kaldblodshest, satte verdensrekorder og vant totalt 69 løp i karrieren. Nå kan suksesstreneren fra Søgne ha fått fram en verdig arvtaker.

Fire år gamle Nordsjø Odin har i år vunnet både det svenske og det norske derbyet, og framstår mer og mer som en kommende topphest. Etter en hektisk helg, hvor Nordsjø Odin først gjennomførte avlsgodkjenningen med glans, avrundet Tekno Odin-sønnen ballet med å pulverisere jevngamle motstandere i finalen av Veikle Balder cup.

– For en kanon det er!, utbasunerte løpsreferent Ola Slåtsveen da Nordsjø Odin krysset målstreken, et hav av lengder foran konkurrentene.

Sikter mot NM i 2020

Trener og kusk Øystein Tjomland sparte da heller ikke på kruttet i seiersintervjuet.

– Hesten bare eksploderte da jeg dro ham ut i angrep ned den siste langsiden. Nordsjø Odin er på full fart mot eliten, og NM på Sørlandets Travpark er et naturlig mål å være med i neste år, fastslo den sørlandske topptreneren.



Nordsjø Odin travet 1.24,9/2160 meter.

– Aldri sett dette tidligere

Tjomsland fulgte opp med seier i DNTs 5-årsløp med forvandlingsnummeret Troll Sterk Viking.



– Det er en leveranse på et nivå som vi nesten aldri har sett tidligere, skrøt TV-kanalen Rikstoto Direktes Stian Hallenstvedt da seieren var et faktum.



Troll Sterk Viking gjorde sin andre start i regi Tjomsland, og tok sin andre seier. Søgne-treneren serverte Troll Sterk Viking et avventende løp i rygger underveis, og angrep på helt riktig tidspunkt da de verste konkurrentene satte fart fra køen nedover den siste langsiden.

Ingen av de mer navngjetne motstanderne hadde noen ting å stille opp med da Tjomsland koblet inn overgiret på den nytenkte sørlandsvallaken, og Troll Sterk Viking landet på flotte 1.26,6/2600 meter.



– I dag møtte han helt andre konkurrenter enn tidligere, men han var veldig bra og det klaffet med løpsopplegget i dag. Vi sikter oss inn på V75-løp framover, fortalte Øystein Tjomsland etter løpet.

Banerekord og storløpsseier

Grisle Odin G.L. gjorde Tjomsland-suksessen komplett da han sto for en maktdemonstrasjon i Biri Oppdretningsløp. 50–60 meter foran konkurrentene kom sørlandsoppdrettede Grisle Odin G.L. til mål i blendende stil.

– Det er deilig å kjenne at han bare fortsetter å utvikle seg, det er en voldsom hest. Han har enorm løpskapasitet, men det er fortsatt mye å gå på. Det er en kommende elitehest dette her, det er en hest for framtida, absolutt, sa Tjomsland etter den voldsomme prestasjonen.

Grisle Odin G.L. travet 1.24,2/2100 meter. Dette var ny banerekord for 3-åringer på Biri.