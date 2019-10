Lillesand-fører imponerte i lag-VM

IBIZA, SPANIA: Håkon Pedersen (28, Bergen), Sondre Haga, (20, Sandnes) og debutant Jarand-Matias Vold Gunvaldsen fra Lillesand (som kjører for Grimstad Trialklubb) overrasket alle med å ta andreplass i kvalifiseringen foran flere verdensstjerner. Norge konkurrerer i A-gruppa i Trial des Nations (Lag-VM), som holder et langt høyere nivå enn B-gruppa, og løpet ble tøffere for de norske gutta. De var oppe på en pallplass på første runde, men falt ned på 6. plass til slutt.

– Det var en helt vanvittig opplevelse å kjøre mitt første lag-VM. Det var noe nytt å prøve meg på GP-nivå, den høyeste klassen i verden, sier Jarand-Matias.

Til vanlig kjører han Trial2, som er den nest høyeste klassen.

– Vi jobbet godt som et lag og gjorde hverandre gode. Laget er ganske fornøyde med kjøringen, vi gjorde litt mange tabber på førsterunden, men kjørte en god del bedre andrerunden, forteller Jarand-Matias.

Han legger til at sesongen har bydd på mange oppturer:

– Min første seier i EM, andreplass sammenlagt i cupen, andreplass i nordisk mesterskap, må være dem som jeg mest fornøyd med! Jeg stilte mitt første år i Trial2-klassen i VM, så det var betydelig høyere nivå der enn mine forrige år i 125-klassen. Jeg har brukt det som en god læring og ser fram til å gjøre det enda bedre neste år.

– Planen for den kommende sesongen er ikke spikret helt. Vi er i planleggingsfasen, men jeg skal som fjoråret bruke mye tiden av vinteren i Spania for å få best mulige treningsforhold for den kommende sesongen.

Det norske kvinnelandslaget gjorde det enda bedre enn herrene, og tok VM-bronse i mesterskapet. Huldeborg Barkved (18, Tau) gjorde comeback etter et år på sidelinjen på grunn av korsbåndskade, men med fersk europamester Ingveig Håkonsen (20, Skiptvet) og rutinerte Erika Melchior (23, Valldal) på laget hadde de norske kvinnene likevel et håp om å gjenta bronsemedaljen fra 2017. De la grunnlaget med 2. plass i kvalifiseringen, og sikret den siste pallplassen etter en jevn kamp med Tyskland og USA. Hjemmefavoritt Spania tok gullet foran Storbritannia.