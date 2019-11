Bak fra venstre: Ingvild Bersås Westersjø, Anne Linn Eriksen, Linea Hovland, Anne Charlotte Rosenvold, Mina Pauline Gregersen, Ida Gabrielsen, Hanne Byklum + Milan og Lisa Stokke. Foran fra venstre: Elisabeth Rosenvold, Helene Isachsen, Ingrid Vehusheia, Camilla Henning-Olsen og Maja Nordseth-Stokke. Privat

Randesund med to nye seire

Etter helgas triumfer mot henholdsvis Larvik Turn og Sandefjord har serieleder Randesund øket seiersrekken til ni strake.

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

For mindre enn 30 minutter siden

Helgas kamper var to veldig viktige kamper for oss for å feste grepet om topplasseringen. Når man spiller dobbeltkamp borte, kan man fort risikere å gå på to tap hvis man har en dårlig periode eller bare en dårlig helg slik som Våg hadde i Vestfold sist.

Vi har hatt en veldig god periode, så det var ekstra viktig nå at vi hadde fokus og ikke bare svever på tidligere seire. Vi har hatt møter denne uka om holdninger og forventninger som lag og spillere, og jentene har respondert veldig bra med å ha to strålende treninger i forkant av helgas kamper. Den første kampen mot Larvik Turn var vi ekstra spente på da de har både overrasket og skuffet i kampene hittil.

Larvik har noen veldig spennende typer, men det ble litt for lite kollektivt, og vi klarte å ta duellene en mot en og to mot to. Forsvaret vårt var helt fantastisk i store deler av kampen, og bakerst stengte målvakt bra, spesielt i 2. omgang. Vi fikk inn mange kontringsmål etter hvert, og vi lyktes bra med det etablerte angrepsspillet. Taket vårt på 24 innslupne mål per kamp holdt denne kampen, og det er vi meget godt fornøyde med.

Randesund-spillerne mot Larvik Turn, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no

I søndagens kamp mot Sandefjord fikk vi aldri den kamprytmen som vi hadde mot Larvik Turn. Sandefjord sto med seks strake tap før kampen mot oss, men er det desidert vanskeligste laget for oss å spille mot. Vi kom bakpå i starten av kampen, og lå under med tre mål på det meste, men reiste oss på flott vis og gikk til pause med tomålsledelse. Vi spilte OK, men brente altfor mange skudd alene med målvakt.

Vi ble enige om at vi måtte fortsette med spillet vårt og bare være tålmodige. Som jeg sa til spillerne før Larvik-kampen, så trenger vi kun fem minutter med ordentlig spill for å vinne 7-0, og det er nok til å snu en kamp. Midtveis i andre omgang fikk vi denne perioden, og vi ledet 30-22, og hadde da full kontroll ut. Vi vant på en dårlig dag mot Sandefjord, og det er et godt tegn!

Nå har vi full fokus på returkamp mot Larvik Turn i Sukkevannhallen søndag 17. november, før det blir tre og en halv uke pause i 2 .divisjon. Målet er nå å ta Larvik Turn, ha ti seire av ti mulige, og få en god oppkjøringsperiode inn mot kampene mot Våg og Pors før jul.

Randesund-spillerne mot Sandefjord, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no