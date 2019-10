Her jubler det norske U19-landslaget for bronsemedalje i Finland. Nils Gunnar Ringøen er nummer to bak fra venstre, mens lagkamerat fra Kristiansand Sandvolleyballklubb, Eivind Øygarden Brekke, er nummer tre bak fra venstre. De øvrige spillerne i Norges tropp er Cornelius Hilde Eikeland fra Førde VBK, Edvard Rørtveit Adolfsen fra Sandnes VBK, Eirik Mjelde Bjelland fra TIF Viking, Elias Hetland fra Sandnes VBK, Henrik Tholo Aasen fra IL Strand-Ulv, Johannes Stavnar Sørensen fra Tønsberg VBK, Ole Jacob Halgunset fra Asker SK, Oskar Alve Espeland fra Torvastad IL, Samson Andreas Olsen fra TIF Viking og Simen Kristiansen Henriksen fra Askim VBK. Bak til venstre: Assistenttrener Marcin Gaarden. Bak til høyre: Hovedtrener Ole Martin Kleivenes. Norges Volleyballforbund

Kristiansandere bidro til mesterskapsmedalje

Kristiansanderne Nils Gunnar Ringøen og Eivind Øygarden Brekke leverte godt spill da Norge ble nummer tre i NEVZA U19-mesterskapet på guttesiden.

Årets NEVZA U19-mesterskap var lagt til det finske olympiske sentret i Kuortane, nord i Finland.

De norske spillerne var i forkant av avreisen til Finland samlet i to dager i Oslo. Her gjennomførte lagene et par treninger samt treningskamper mot eliteserielaget Oslo Volley (jenter) og 1. divisjonslaget Vestli (gutter). Kantspiller og kaptein Nils Gunnar Ringøen og kantspiller Eivind Øygarden Brekke fikk mange opplegg og var blant Norges toneangivende spillere.

– Det var en bra turnering. Vi spilte bedre og bedre, og følte at hvis vi hadde spilt som vi gjorde i bronsefinalen, kunne vi nådd finalen finale, sier Brekke.

Ringøen er litt mer dempet:

– Vi er ikke helt fornøyde, det tok lang tid før vi fikk i gang spillet vår. I den siste kampen spilte opp mot det nivået vi kan være på. Men hovedfokuset er ikke NEVZA, så derfor hadde vi en kort samling i forkant. Hovedfokuset vårt er EM-kvalik i Hellas som kommer i slutten av april. Her møter vi Hellas, Danmark og Tyskland.

Her er lagenes resultater:

Gutter:

Puljespill:

Fredag: Norge vs. Færøyene 3–1 (25-22, 25-23, 23-25, 25-17)

Lørdag: Finland vs. Norge 3–0 (25-18, 25-22, 25-23)

Semifinale:

Sverige vs. Norge 3–0 (25-16,25-21, 25-16)

Søndag: Bronsefinale

Norge vs. Danmark 3–1 (25-23, 23-25, 25-23, 25-13)

Sluttplassering gutter:

1. Finland 2. Sverige 3. Norge 4. Danmark 5. Island 6. Færøyene 7. England



Jenter:

Puljespill:

Fredag: Norge vs. Island 3–1 (25-18, 25-21, 20-25, 25-21)

Lørdag: Finland vs. Norge 1–3 (25-16, 23-25, 25-21, 25-9)

Semifinale:

Sverige vs. Norge 3–0 (26-24, 25-15, 25-12)

Søndag: Bronsefinale

Norge vs. Sverige 1–3 (26-24, 16-25, 18-25, 15-25)

Sluttplassering jenter:

1. Finland 2. Danmark 3. Sverige 4. Norge 5. England 6. Færøyene 7. Island



Oskar Alve Espeland, Torvastad IL, ble tatt ut på mesterskapets Dream Team.

Her er link til alle resultatene

Det norske jente- og guttelaget samlet. Norges Volleyballforbund

Den norske troppen:

Gutter U19:

Cornelius Hilde Eikeland, Førde VBK

Edvard Rørtveit Adolfsen, Sandnes VBK

Eirik Mjelde Bjelland, TIF Viking

Eivind Øygarden Brekke, Kristiansand SK

Elias Hetland, Sandnes VBK

Henrik Tholo Aasen, IL Strand-Ulv

Johannes Stavnar Sørensen, Tønsberg VBK

Nils Gunnar Ringøen, Kristiansand SK

Ole Jacob Halgunset, Asker SK

Oskar Alve Espeland, Torvastad IL

Samson Andreas Olsen, TIF Viking

Simen Kristiansen Henriksen, Askim VBK

Hovedtrener: Ole Martin Kleivenes

Ass.trener Marcin Gaarden

Jenter U19:

Aleksandra Christine Wright, Koll IL

Birgitte Maaseide, KFUM Stavanger

Dorthea Schrøder Tvinde, Førde VBK

Ella Kristine Skipevåg Tveit, Vindafjord IL

Eiril Jensen Isachsen, Koll IL

Josefine Sørland Øines, Bodø Volley

Julia Søreide Hansen, TIF Viking

Liepa Lavickyte, KFUM Stavanger

Line Rudjord Volden, Sandnes VBK

Maria Åsmul, Sandnes VBK

Martine Aarhus, Vindafjord IL

Terian Kaelo, Strandvik IL

Hovedtrener: Matt van Wezel

Ass.trener: Bjørnar Henriksveen

Hovedleder: Beate Sødal

