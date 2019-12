VG1-lagene samlet. Fra KKG: Jasper Torkildsen, Håkon Alvestad, Vitaliy Bravikov, William Drange, Elias Nahiry, Sander Svela, Fredrik Skonhoft, Bernard Salvesen, Marius Eikså, Mansor Said, Oliver Jacobsen, Anton Nguyen, Henrik Frustøl, Bo Larsen og Rasmus Bolivar. Fra St. Svithun: Eskil Bertelsen, Jakob Bomo, Ali Memed, Trym Drag-Erlandsen, Ask Ekeland, Elias Fassotte, Kristoffer Asmundsen, Heine Gjedebo, Nikolai Kolsnes, Mathias Randeberg, Andreas Eiane, Victor Olsen, Håvard Vindenes, Simen Helland og Thomas Milne. Foto: Julie Bjerkås/Karolina Hvidsten

KKG og St. Svithun målte krefter på nytt

For femte år på rad møttes skolelagene fra KKG og St. Svithun til kamper i Sørlandshallen.

Karolina Hvidsten Kristiansand Katedralskole Gimle

KRISTIANSAND: Skolene stilte med fire lag hver, tre guttelag og et jentelag. Vg1-lagene satte standarden for dagen med en spennende kamp. Det så mørkt ut for St. Svithun, som lå under 0–2 til pause, men kampen endte 2–2.

Det ble en forsvarskamp da VG2-lagene skulle møtes. Det så ut som matchen skulle ende 0-0, men helt på tampen scoret St. Svithun og vant 1–0.

Jentekampen begynte rolig og stillingen var 0–0 til pause. Trener Marit Sørvig gjorde et taktisk bytte, Sara Tønnesen kom inn og scoret etter bare to minutter. Like etter utlignet St. Svithun, og seinere scoret de to ganger til og vant 3–1, med scoringer fra bla. landslagsspiller Mille Aune.

I siste kamp var det VG3-lagene som skulle i aksjon. St. Svithun scoret etter bare fire minutter, og scoret så igjen, slik at stillingen var 2–0 ved pause. I andre omgang reduserte KKG til 2–1. De hadde mulighet til å utligne, men brente et straffespark i siste sekund.

Se straffesparket her:

Mads Bådsvik fra St. Svithun stakk av med Banens Beste-pris i siste kampen.

Alt overskuddet fra kiosken går til Special Olympics.

VG2-lagene samlet. Fra KKG: Jakub Maksymilian Rysiak, Xiaolong You, Andreas Haraldsen, Sebastian AvenstroupMathias Krumm, Stian Heddeland Karlsen, Sander Tønnessen, Mats Flottorp, Arianit Hamiti, Ole Bjørn Salvesen, Peder Lauvsland, Mathias Monan, Andreas Sløgedal, Jakob Ugland og Preben Hille. Fra St. Svithun: Sebastian Vanderveen, Tord Erichsen Hekestad, Markus Bø Tunge, Karl Ludvig Bringsfjord, Jørgen Krohn-Pettersen, Edvard Espeset Lie, Sigbjørn Atle Seljeskog, Bjarki Torbjørnson Støle, Gullbrandur I Horni Øregaard, Adrian Wasbø, Vetle Vennerstrøm, Heine Larsen og Markus Larikka. Foto: Julie Bjerkås/Karolina Hvidsten

Jentelagene besto av spillere fra VG1, VG2 og VG3. Fra KKG: Stine Alida Wahlin Hansen, Iselin Glomset, Julie Alexandra Lossius, Tomine Othilie Tønnessen, Tuva Helene Væting Hodne, Lena Mangseth Solheim, Line Eliassen, Sara Bogstrand Tønnessen, Vårin Kristina Vik, Leah Nygaard, Malin Aas Skomedal, Aurora Framnes, Ane Gaupseth Mæstad, Mikala Holvik og Kjersti Græsvold Aamdal. Ikke på bildet: trener Marit Sørvig. Fra St. Svithun: Jenni Walaunet, Tine Refsland, Malin Måland, Hanna Dyrstad, Irene Dirdal, Tiril Flokketveit, Mille Aune, Kaja Karlsen, Ingrid Nerland, Ina Sivertsen, Nora Heggheim, Marthine Østenstad, Hanne Jakobsen, Rebekka Galde, Tori Nome og Sofie Haaland. Foto: Julie Bjerkås/Karolina Hvidsten

VG3-lagene samlet. Fra KKG: Johan Vigsø, Antonio Benitez, Martin Velle, Lencho Tilahun, Felix Kersten, Strula Enersen, Marcus Aslaksen, Sebastian Salvesen, Ruben Reinertsen, Jørgen Myhre, Kasper Hornes, Johannes Eftevaag, Henrik Newport, Fra St. Svithun: Endre Lien, Erik Dalaker, Preben Gjellestad, Jeppe Andersen, Mads Bådsvik, Victor Gabrielsen, Daniel Vennesland, Amund Belaska, Ådne Bjelland, Lars Erik Sødal, Andreas Kjetilstad, Tobias Åsbø Foto: Julie Bjerkås/Karolina Hvidsten

Elisas Nahiry ble kåret til banens beste etter VG1-kampen. Foto: Julie Bjerkås/Karolina Hvidsten Gulbandur Øregaard ble kåret til banens beste etter VG2-kampen. Foto: Julie Bjerkås/Karolina Hvidsten

Mille Aune ble kåret til banens beste etter jentekampen. Her blir hun intervjuet av Andreas Timenes.

Publisert: Publisert 13. desember 2019 12:47