Hederspris til idrettstalenter i Grimstad

Under ordførerens nyttårsmottakelse sist søndag ble 16 av Grimstads unge idrettstalenter hedret med kommunens hederspris.

Bak f.v.: Madelen Søfteland, Peter Flam (på vegne av sønnen Pål Flam), Elizabete Cakure, Kristine Moland Leiknes, Adrian Lauritzen Andresen, Amalie Igland Møretrø. Foran f.v.: Eline Wiig Eriksen, Mathilde Sørvåg, ordfører Beate Skretting, Ida Sannæs, Tara Sperre og Kristine Naro. Ikke til stede: Kristine Aarrestad, Victoria Hvidebergsgaard Eggen, Ingvild Meinseth, Oskar Myrestøl Johansson og Line Myrestøl Johansson. Foto: Anne Kjersti Wiig

Anne Kjersti Wiig Daglig leder i Grimstad Turn- og Idrettsforening

GRIMSTAD: Dette er utøvere som har medalje i NM, UM, nordisk eller EM og VM. De har markert seg som enkeltutøvere eller som del av et lag. De har imponerende prestasjoner, og er gode ambassadører for Grimstad og gode forbilder for annen ungdom.

Publisert: Publisert 8. januar 2020 20:00

