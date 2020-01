Medaljedryss til Søgne IL Friidrett

SANDNES: Lørdag og søndag var fem utøvere fra SIL Friidrett samlet i friidrettens storstue i Sandnes. Det er vel unødvendig å si at det er stor friidrettsinteresse i Sandnes, noe som kan ha noe å gjøre med en ikke helt ukjent løpefamilie fra nabolaget.

Våre ungdommer møter for første gang virkelig store grupper som trener sammen og driver hverandre, noe som er vanskelig å få til i småklubber som vår. Likevel: det vi har i Søgne er Jon Fjeld, merittert trener, og Harald Breivik, stavtrener og hopptrener fra Team Agder/Sørild, og viktigste av alt, vi har flotte ivrige ungdommer.

Søndagen startet tidlig med kvalifisering og finaler i 60 meter hekk. Her løpe Haakon Eieland inn til en sølvmedalje med ny personlig rekord 9.82. Deretter gikk det over i høyde for ham, hvor han fikk en delt gullmedalje. I 200 meter løper Julie Ekeland Ose inn til gull med tiden 27.58, for deretter å gå direkte over i høydekonkurransen og vinne gull i denne i øvelsen. Mathea Ekberg Bringedal og Joakim Hermansen deltok også i løpsøvelser denne dagen.

Olav Eieland

Totalt sett fikk våre fem utøvere denne helga sju gull- tre sølv- og to bronsemedaljer. I tillegg gjorde våre ungdommer seg positivt bemerket med godt humør, fint samhold og «sportmanship». Det er viktig å ta vare på hverandre og konkurrentene når det av og til går litt stang ut.