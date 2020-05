Inviterer barn til å gå topptur

Birkenes kommune lanserer nå et eget toppturkort med dyrefigurer for barn mellom to og ti år.

Folkehelsekoordinator i Birkenes kommune Knut Simen Kirkeholmen (f.v.), prosjektleder for toppturene Wenche Flaa Eieland og Tallak Senum Lie, som har tegnet alle figurene. Foto: Kristoffer Hunstad

Wenche Flaa Eieland Kultur og folkehelse Birkenes kommune

I flere år har det vært populært med toppturer i Birkenes og stadig flere oppdager den fine naturen med de mange turmulighetene. Nå kan også barna gå på toppturjakt og finne postkasser med artige dyrefigurer på.

På hver toppturkasse henger det klippetang og barna må klippe i riktig dyrerute. Det er valgt ut åtte toppturer nær Birkeland sentrum slik at man ikke trenger å kjøre bil for å komme til disse toppene. Så nå kan hele familien dra på topptur sammen, ettersom seks av toppene er de samme som de «vanlige» toppturene.

To nye fine utsiktspunkt er lagt til barnas toppturer. Den ene er Natveitåsen (like oppforbi det nye vanntårnet), der det er en fantastisk utsikt utover store deler av Birkeland. Den andre nye toppen heter «Knatten» og ligger langs «Haugevann rundt-løypa». Også her er det fin utsikt.

Pensjonistene Trygve Løland og Odd Vang har ryddet sti og tilrettelagt med benker på den nye toppen «Natveitåsen». Foto: Kristoffer Hunstad

Når barna har fullt klippekort vanker det fin toppturpremie som kan hentes på biblioteket. Foreløpig er biblioteket stengt, men hvis noen blir ferdig med alle turene før det åpner igjen, kan man ringe 99527447 til undertegnede, som blir med og henter premie.

Kunstneren bak de flotte figurene er Tallak Senum Lie (20) fra Birkenes.

Etter ungdomsskolen på Valstrand gikk han på studiespes. med kunst, arkitektur og design på Møglestu videregående. Så gikk han ett år på Kunst+ på Sunnhordland folkehøgskule på Halsnøy. Det siste året har han studert filmvitenskap ved NTNU i Trondheim.

Tallak har alltid likt å tegne og konstruere/bygge ting. Han har deltatt i UKM flere ganger med tegninger. I 2018 vant han Birkenes Sparebanks talentpris i den lokale mønstringa på Birkeland og gikk helt til UKM-festivalen i Trondheim med en tegning.

Noen av figurene tegnet av Tallak Senum Lie. Foto: Kristoffer Hunstad

For dem som er eldre kan barn opp til 12 år bruke det vanlige 21-topperskortet og hvis de klarer 12 klipp, får de toppturpremie. Alle over 12 år må ha 21 klipp for å få premie.

Dette er en fin mulighet til å dra på tur med hele familien. Vi minner om at alle må følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Prosjektet er initiert og planlagt av Birkenes kommune og har vært et samarbeid mellom kulturleder og folkehelsekoordinator.

God tur!