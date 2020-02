Vant V75 – straks millionær

Grimstad-hesten Ask Eld innfridde sitt favorittskap under V75-omgangen på Bjerke onsdag kveld. Nå er den holdbare 10-åringen til Einar Askvik snart millionær.

Onsdag tok Grimstad-hesten Ask Eld karriereseier nummer 20 da han vant V75-løp på Bjerke. Her fra V75-triumf på Sørlandets Travpark i 2017. Eier Einar Askvik er nummer to fra høyre. Foto: Morten Skifjeld

Da han krysset målstreken som overlegen vinner i V75-1 på Bjerke onsdag kveld, tok Ask Eld samtidig et stort steg på veien mot å bli millionær. Den ti år gamle vallaken til Einar Askvik fra Grimstad mangler nå bare 2500 kroner på å passere milestolpen. Er sørlandshesten blant de premierte hestene i sitt neste løp vil han tre inn i en eksklusiv klubb.

Konkurrentene hadde lite å stille opp med da Ask Eld sammen med kusk Åsbjørn Tengsareid satte inn angrepet på den siste langsiden. På et blunk var 10-åringen å finne i tet, og de siste 400 meterne av løpet ble for paramarsj å regne for den svært holdbare sørlandshesten som onsdag gjorde karrierens 125. start.

– Ask Eld tar seg av V75-1 på en enkel og grei måte, var den konsise oppsummeringen fra landets mest erfarne løpsreferent, Ole Johnny Solberg.

Vinnertida ble 1.25,0a/2100 meter, og triumfen var den 20. karriereseieren for Ask Eld.